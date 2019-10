Alžbeta II. udelila mimoriadne vyznamenanie spisovateľke Atwoodovej

Na archívnej snímke britská kráľovná Alžbeta II. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. októbra (TASR) - Kanadskej spisovateľke a poetke Margaret Atwoodovej, ktorá len nedávno získala už po druhý raz prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu, prejavila v piatok mimoriadnu poctu aj britská kráľovná Alžbeta II. Na ceremónii vo Windsorskom zámku jej totiž za literárnu činnosť udelila Rad spoločníkov cti, informovala agentúra AP.Atwoodová povedala, že stretnutie s kráľovnou ju "trochu dojalo". Alžbeta II. je podľa nej "inšpiráciou pre všetkých" v tom, aký má aj vo svojom vysokom veku nabitý rozvrh a koľko toho zvláda, napísala britská agentúra PA.Rad spoločníkov cti udeľuje britská kráľovná občanom krajín Commonwealthu za zásluhy v oblasti umenia, literatúry, vedy, politiky a priemyslu. Toto vyznamenanie dosiaľ získali vrátane Atwoodovej len traja Kanaďania. Takýto rad môže mať len 65 ľudí, pričom Atwoodová je v súčasnosti jeho 62. držiteľku, informuje britský denník Daily Mail.Atwoodová pred desiatimi dňami získala spoločne s britskou spisovateľkou s nigérijským pôvodom Bernardine Evaristovou tohtoročnú britskú Bookerovu cenu. Porota ceny zjavne obišla pravidlá, podľa ktorých by mal cenu dostať len jeden človek.Atwoodová (79) toto ocenenie získala za román The Testaments (pozn. TASR - v slovenčine vyjde ako Testamenty v roku 2020). Ide o pokračovanie jej známeho románu Príbehu služobníčky, ktorý sa dočkal filmového aj populárneho seriálového spracovania.Kanadská spisovateľka rovnakú cenu dostala prvýkrát už v roku 2000 za román The Blind Assassin (Slepý atentátnik). Okrem Bookreovej ceny je laureátkou aj mnohých ďalších francúzskych, amerických či kanadských literárnych ocenení.