Alžírska armáda nariadila omedziť účasť na protestoch v hlavnom meste

Protesty v Alžíri, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 19. septembra (TASR) - Alžírska armáda nariadila polícii brániť osobám z oblastí mimo hlavného mesta Alžír v účasti na tamojších politických protestoch, ktoré sa pravidelne konajú už niekoľko mesiacov. Oznámil to v stredu náčelník armádneho generálneho štábu Ahmad Káid Saláh, ktorého citovali tlačové agentúry AFP a DPA.Demonštrantov smerujúcich do Alžíru majú po novom zadržať, zhabať im vozidlá a vlastníkom týchto vozidiel uložiť pokuty. Podľa generála Saláha, ktorý získal v Alžírsku výrazný vplyv po odstúpení dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku, majú niektoré skupiny snahu vytvárať dojem, že na protestoch sa zúčastňuje viac ľudí.Alžírčania už od februára pravidelne demonštrujú proti politickej elite, pričom pri niektorých z týchto protestov vyšli do ulíc v celej krajine státisíce ľudí. Pôvodne vyjadrovali nesúhlas so zámerom Butefliku uchádzať sa o ďalšie funkčné obdobie vo voľbách naplánovaných na apríl 2019. Buteflika nakoniec krátko pred termínom volieb odstúpil pod tlakom týchto protestov, ako aj vplyvnej armády.Stredajšie vystúpenie generála Saláha bolo prvým, odkedy dočasný prezident Abdal Kádir bin Sálih uplynulú nedeľu oznámil, že opakovane odložené prezidentské voľby sa uskutočnia 12. decembra. Saláh predtým trval na tom, že prezidentské voľby sa musia uskutočniť do konca tohto roka i napriek pokračujúcim protestom, ktorých účastníci požadujú, aby boli najskôr vytvorené nové, nezávislé inštitúcie.