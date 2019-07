Alžírsko a Senegal postúpili z C-skupiny do osemfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Africký pohár národov:

C-skupina (Káhira):



Keňa - Senegal 0:3 (0:0)



Góly: 71. a 78. Mane (druhý z 11 m), 63. Sarr. ČK: 76. Otieno (Keňa) po 2. ŽK





Tanzánia - Alžírsko 0:3 (0:3)



Góly: 39. a 45.+1 Ounas, 34. Slimani

Konečná tabuľka C-skupiny:



1. Alžírsko 3 3 0 0 6:0 9*



2. Senegal 3 2 0 1 5:1 6*



3. Keňa 3 1 0 2 3:7 3



4. Tanzánia 3 0 0 3 2:8 0



*-postup do osemfinále

D-skupina (Káhira):

Juhoafrická republika – Maroko 0:1 (0:0)



Gól: 90. Busufa





Namíbia – Pobrežie Slonoviny 1:4 (0:1)



Góly: 71. Kamatuka – 39. Gradel, 58. Serey Die, 84. Zaha, 89. Cornet



Konečná tabuľka D-skupiny:

1. Maroko 3 3 0 0 3:0 9*



2. P. Slonoviny 3 2 0 1 5:2 6*



3. JAR 3 1 0 2 1:2 3



4. Namíbia 3 0 0 3 1:6 0



*-postup do osemfinále

Káhira 2. júla (TASR) - Futbalisti Maroka postúpili do osemfinále Afrického pohára národov v Egypte z prvého miesta v D-skupine. Po triumfe nad Juhoafrickou republikou 1:0 získali v tabuľke plný počet bodov.Do vyraďovačky ide aj Pobrežie Slonoviny, po hladkom víťazstve 4:1 nad Namíbiou obsadilo druhú priečku. Tretia v tabuľke Juhoafrická republika bude čakať na výsledky v ostatných skupinách. Do osemfinále sa prebojujú reprezentácie na prvých dvoch priečkach vo všetkých šiestich skupinách plus štyri najlepšie mužstvá z tretích pozícií.V C-skupine si plný počet bodov bez inkasovaného gólu pripísalo Alžírsko, ktoré na záver zdolalo Tanzániu 3:0. Takým istým pomerom si Senegal poradil s Keňou a postúpil z druhého miesta, Keňa bude rovnako ako JAR čakať s troma bodmi v tabuľke tretích tímov.