Alžírsky parlament vymenuje dočasného prezidenta v utorok

Na archívnej snímke z 28. apríla 2014 alžirsky prezident Abdal Azíz Buteflika v Alžíre. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 7. apríla (TASR) - Alžírsky parlament sa zíde budúci utorok, aby vymenoval dočasného nástupcu dlhoročného prezidenta Abdal Azíza Butefliku, ktorý odstúpil po masových protestoch. Oznámili to v sobotu večer štátne médiá.Spoločné zasadnutie oboch komôr parlamentu sa začne v utorok 9. apríla dopoludnia, vyplýva z vyhlásenia hornej komory, ktoré priniesla oficiálna tlačová agentúra APS.Alžírska ústava stanovuje, že post hlavy štátu by mal prevziať predseda hornej komory parlamentu, ktorým je v súčasnosti Buteflikov spojenec Abdalkádir Binsaláh. Vo funkcii by mal zostať maximálnej 90 dní, počas ktorých musia byť zorganizované voľby, približuje agentúra AFP.Buteflika oznámil svoju rezignáciu v utorok po tom, ako ho ministerstvo obrany vyzvalo, aby "okamžite" odstúpil. Prezidentom Alžírska bol 20 rokov, v roku 2013 utrpel mozgovú porážku a na verejnosti sa odvtedy objavoval iba zriedka. Jeho súčasné štvrté funkčné obdobie sa malo skončiť 28. apríla.Protesty v Alžírsku sa začali vo februári v súvislosti s tým, že Buteflika sa chcel uchádzať o piate funkčné obdobie.Aj po jeho odstúpení vyšli tento piatok do ulíc znova tisíce Alžírčanov, aby požadovali rezignácie aj na ďalších dôležitých postoch v politickom vedení krajiny, ktoré vnímajú ako skorumpované a represívne.