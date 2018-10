Alžírsky poslanci odhlasovali odvolanie predsedu parlamentu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Alžír 24. októbra (TASR) - Alžírsky parlament sa v stredu v hlavnom meste krajiny Alžíri vyslovil veľkou väčšinou prítomných poslancov (320 z 321) za odvolanie doterajšieho predsedu zákonodarného zboru Saída Buhadžu. Za jeho nástupcu vybrali poslanca Muáda Bušareba. Opozícia hlasovanie bojkotovala a označila ho za ilegálne.Ide o doterajší vrchol týždne pretrvávajúcej vnútropolitickej krízy v severoafrickej krajine.Informácie priniesli tlačové agentúry APS a DPA.Aj odvolaný šéf parlamentu kritizoval rozhodnutie poslancov a ohlásil adekvátne kroky. Osobne mieni akceptovať iba odvolanie prezidentom krajiny Buteflikom, uviedol pre DPA.Alžírska ústava podobné hlasovanie nepredpokladá.Už pred dvoma týždňami zablokovalo asi 200 poslancov na protest proti teraz odvolanému šéfovi parlamentu, ktorý je terčom kritiky pre pochybné machinácie, reťazou dvere do sídla zákonodarného zboru.V Alžírsku sa množia i hlasy kritizujúce opätovnú možnú kandidatúru úradujúceho prezidenta Abdala Azíza Buteflikom (81), ktorý je čiastočne ochrnutý po mozgovej príhode, do najvyššej ústavnej funkcie, o ktorú by sa na jar 2019 mohol uchádzať už po piaty raz.