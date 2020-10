Amazon podľahol naliehaniu okolia, priznal počty zamestnancov nakazených koronavírusom

Snaha o informovanie zamestnancov

Najusvedčujúcejší dôkaz

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer 20-tisíc zamestnancov spoločnosti Amazon v prvej línii v USA malo pozitívny test alebo sa predpokladá, že boli pozitívni na ochorenie COVID-19. Firma o tom informovala vo štvrtok a uviedla, že miera nákazy jej zamestnancov je hlboko pod úrovňou bežnej populácie v USA.Je to po prvý raz, čo Amazon odhalil takéto dáta, pričom sa tak stalo po mesiacoch nátlaku od zamestnancov a pracovných skupín.Amazon v podnikovom blogu uviedol, že údaje poskytol ako súčasť svojej snahy informovať zamestnancov a zdieľať podrobnosti a najlepšie postupy s vládami a inými spoločnosťami. Spoločnosť preskúmala dáta 1,37 milióna zamestnancov Amazonu a jeho reťazca Whole Foods Market v USA z obdobia od 1. marca do 19. septembra.Miery nákazy firma porovnala s mierami u bežnej populácie, ako o nich v danom období informovala Johns Hopkins University. Na základe analýzy vyšlo najavo, že ak by bola miera medzi zamestnancami Amazonu a Whole Foods rovnaká ako v prípade bežnej populácie, odhadom by zaznamenali 33 952 prípadov nákaz, čo je o 42 percent viac ako v skutočnosti.Spoločnosť tiež vyhlásila, že denne robí tisícky testov. Do novembra by tento počet mal vzrásť na 50-tisíc testov denne na 650 miestach.Podľa predsedu odborovej organizácie United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) Marca Perroneho je odhalenie Amazonu "najusvedčujúcejší dôkaz toho, že korporátna Amerika počas pandémie úplne zlyhala pri ochrane pracovníkov v prvej línii". UFCW vyzvala federálnych regulátorov, aby okamžite konali, a tiež žiada úplné kongresové vyšetrovanie.Firmy v USA nemajú zákonnú povinnosť zverejniť, koľko ich pracovníkov sa nakazilo koronavírusom, uvádza agentúra AP s tým, že to robí len málo z nich.