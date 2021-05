Amazon predstavuje európske inovačné laboratórium. Bude vyvíjať nové technológie, ktoré zvyšujú bezpečnosť a spokojnosť zamestnancov

Po úspešnej implementácii robotických jednotiek na desiatkach pracovísk predstavuje spoločnosť Amazon vývoj nových ergonomických technológií, ktoré ďalej podporujú zamestnancov v prvej línii a pomáhajú zaistiť ich bezpečnosť



Medzi tieto inovácie patrí automatická triediaca stanica, zdvíhače prepraviek a vozidlá s diaľkovým ovládaním



Niektoré z pokročilých technológií sú už teraz súčasťou európskych pracovísk, iné sa ešte testujú





TRIEDIČE POLOŽIEK: Plne automatizovaný systém triedenia jednotlivých položiek, ktorý znižuje svalovú záťaž tým, že zamestnanec nemusí manipulovať s položkami v prepravkách (veľkých krabiciach) a zdĺhavo ich hľadať.



PRESÚVAČE PALIET: Veľké robotické rameno, ktoré eliminuje potrebu používať vysokozdvižné vozíky na prepravu paliet a automaticky presúva niekoľko položiek z jedného miesta na druhé.



ZDVÍHAČE PREPRAVIEK: Stroje, ktorý automaticky zdvíhajú prepravky a umiestňujú ich na dopravníky.



AUTOMATIZOVANÉ VOZIDLÁ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM: Podobne ako v prípade robotických jednotiek, jedná sa o robotickú podporu. Tieto vozíky sa pohybujú po pracovisku a premiestňujú jednotlivé položky bližšie k zamestnancom. Tí tak ušetria veľa krokov, a navyše nemusia nosiť či tlačiť prepravky a vozíky. Títo roboti disponujú senzormi a nasledujú vopred naprogramované trasy, aby nedošlo k stretu s ľuďmi alebo ďalšími strojmi.



ROBOTICKÉ TRIEDIČE: Menšie robotické ramená, vďaka ktorým nemusia pracovníci vykonávať opakujúce sa úkony ako zdvíhanie, ukladanie tovarov na seba a ich otáčanie. Umožňujú tak zamestnancom sústrediť sa na prácu, ktorú roboti vykonávať nemôžu.



O spoločnosti Amazon:



Amazon je lídrom v oblasti technológií a inovácií. Prevádzkuje najväčšiu e-commerce platformu, ktorá umožňuje podnikateľom predávať svoj tovar do celého sveta.



Činnosť Amazonu stojí na štyroch základných pilieroch: orientuje sa na zákazníkov, nie na konkurenciu, investuje do rozvoja technologických inovácií, plánuje v dlhodobom horizonte a zameriava sa na funkčnú a prevádzkovú dokonalosť.



Amazon sa snaží byť: spoločnosťou, ktorá je najviac na svete zameraná na zákazníka; je najlepším zamestnávateľom na svete a najbezpečnejším pracovným miestom na Zemi.



Medzi globálne využívané produkty a služby, ktorých priekopníkov bol Amazon patrí Amazon Prime, Amazon Music, Fulfillment by Amazon, AWS, čítačky Kindle, telefón a tablety Fire, Fire TV alebo Amazon Echo, Career Choice, Just Walk Out technology, Amazon Studios a Climate Pledge. Amazon je tiež priekopníkom recenzií od zákazníkov, personalizovaných odporúčaní a funkcie 1-Click shopping.



Projektom Kindlotéka podporuje Amazon záujem o čítanie kníh naprieč generáciami. Tlačené knihy ako aj elektronické čítačky Kindle umiestňuje do škôl, detských domovov i verejných knižníc.



Spoločnosť Amazon zamestnáva na Slovensku viac ako 3 000 zamestnancov na plný úväzok.



20.5.2021 (Webnoviny.sk) -Technológie vyvinuté novým laboratóriom nadväzujú na úspešnú implementáciu viac ako 350 000 robotických jednotiek po celom svete. Robotické jednotky a štvorstranné žlté regálové veže, ktoré boli prvýkrát zavedené spoločnosťou Amazon v roku 2012 s následným rozšírením do Európy v roku 2014, sú teraz na väčšine pracovísk spoločnosti Amazon bežné a pomáhajú zamestnancom presúvať jednotlivé skladové položky, čím zmenšujú vzdialenosť, ktorú potrebujú zamestnanci prejsť. Amazon tiež zaviedol napríklad robotické presúvače paliet, vďaka ktorým nemusia zamestnanci manipulovať s ťažkými bremenami a vykonávať často sa opakujúce úkony. Spoločnosť teraz pracuje na ďalších technológiách, ktoré budú mať podobný účel.Laboratórium so sídlom vo Vercelli v severnom Taliansku predstavuje špičkovú kolekciu najnovších inovácií pre prevádzky spoločnosti Amazon. Od zavedenia prvých robotických technológií pred takmer desiatimi rokmi vytvoril Amazon vo svojej prevádzke viac ako milión nových zamestnaneckých pozícií. Len v Slovenskej republike zamestnáva Amazon 3 000 stálych zamestnancov, pričom väčšina z nich pracuje priamo v reverznom centre a pomáha triediť a spracovať položky a tovary tak, aby mohli byť opäť pripravené na predaj zákazníkom.Laboratórium sa zameriava na testovanie a vývoj budúcich technológií, ktoré pomôžu zvyšovať bezpečnosť na pracoviskách, a zároveň podporia zamestnancov v ich každodennej práci. Tieto nové technológie zahŕňajú:sa už používajú v Taliansku a zavádzajú sa aj v Poľsku a vo Veľkej Británii.sa zavádzajú v Poľsku a Veľkej Británii.sú využívané v Taliansku, Španielsku, Nemecku, Poľsku a Veľkej Británii, asa používajú v Taliansku, Španielsku, Nemecku a počas tohto roka budú nasadené aj v Poľsku, Francúzsku a Veľkej Británii.Po zavedení sú na zaistenie nepretržitej bezpečnosti nové technológie spravované tímom Amazon Reliability Maintenance Engineering s komplexným školením poskytovaným všetkým zamestnancom na danom mieste, keď sú predstavené nové inovácie.,,Bezpečnosť všetkých našich zamestnancov je u nás na prvom mieste a neustále hľadáme spôsoby, ako v rámci našich pracovísk vylepšovať bezpečnostné opatrenia. Naším cieľom je stať sa najbezpečnejším pracovným miestom na svete, a to naprieč celým naším odvetvím. Preto aj naďalej investujeme do technológií a školení pre zamestnancov. Súčasne, ako predstavujeme nové pokročilé technológie pre podporu našich zamestnancov, pokračujeme zároveň v nábore a vytváraní pracovných miest ľuďom a komunitám, ktoré ich potrebujú," vravía dodáva: ,,Od predstavenia robotických jednotiek v našich globálnych prevádzkach v roku 2012 naša zamestnanecká základňa výrazne vzrástla. A stále rastie. Prepojenie ľudí a robotiky, keď technológia uľahčuje našim zamestnancom prácu, je jedným z najväčších úspechov spoločnosti Amazon.", ktorý vedie vedcov a inžinierov nového laboratória, hovorí: ,,Úzko spolupracujeme s odborníkmi na zdravie a bezpečnosť i vedcami. Každý deň vykonávame tisíce bezpečnostných inšpekcií v našich budovách a na základe spätnej väzby zamestnancov na to, ako môžeme zlepšiť ich pracovné prostredie, sme vykonali už stovky zmien. Akonáhle zavedieme novú technológiu a zaškolíme zamestnancov, priebežná spätná väzba od našich zamestnancov nám pomôže zdokonaliť sa. Naši zamestnanci sa tak stanú podstatou vzniku tých správnych technológií určených pre ich prácu."Novinky zo sveta Amazonu nájdete na press portáli spoločnosti Novinky zo sveta Amazonu nájdete na sociálnych sieťach Twitter Instagram a na press portáli spoločnosti.Informačný servis