Amazon v Seredi hľadá talentovaných a skúsených manažérov, aby sa pripojili k tímu

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk)Spoločnosť Amazon v Seredi oznámila, že bude ďalej pokračovať v prijímaní absolventov magisterských a bakalárskych odborov. Absolventi sa tak môžu pripojiť k rýchlo sa meniacemu svetu Amazonu a získajú šancu stať sa manažérskymi lídrami. Firma na Slovensku spolupracuje s najznámejšími univerzitami, ktoré študentom ponúkajú špičkové vzdelanie v oblasti manažmentu, IT, strojárenstva, výroby a logistiky."V rámci nášho centra ponúkame študentom bakalárskeho a magisterského štúdia príležitosť na uplatnenie ich získaných vedomostí a možnosť robiť samostatné manažérske rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv na našich zákazníkov. Veríme, že prijatí absolventi budú úspešní, aby sa tak mohli stať vedúcimi a riadiacimi zamestnancami,” povedal, vedúci prevádzky Amazon v Seredi. "Snažíme sa prijímať tých najlepších absolventov zo špičkových univerzít z celého sveta a sme hrdí na to, že rovnaké kariérne príležitosti začíname ponúkať aj najlepším absolventom na Slovensku, kde spolupracujeme s najuznávanejšími vzdelávacími inštitúciami,” dodal Radek Stegbauer."Je to skvelá správa pre študentov a absolventov najlepších slovenských univerzít a vysokých škôl. Som presvedčená o tom, že Amazon je pre mladých absolventov pracovisko svetovej úrovne. Najmodernejšie technologické prostredie vytvorené spoločnosťou nepochybne uľahčuje rozvoj mladých talentov," povedala, prorektorka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Základná mzda začínajúcich manažérskych pozícii je od 1 900 eur v hrubom za mesiac. Rovnako sa budú môcť pripojiť do interného systému s akciami spoločnosti. Úspešní kandidáti taktiež môžu získať ďalšie bonusy, ako sú starostlivosť na lekárskej klinike, životné poistenie, príspevok na starobný dôchodok, dotované stravovanie a kariérny rozvoj.Amazon ponúka tiež pracovné príležitostí pre skúsených profesionálov so štyri a viacročnými skúsenosťami. Aj keď všetci úspešní kandidáti získajú stále pracovné miesto, nie je to jediná príležitosť, ktorú im Amazon ponúka. Talentovaní pracovníci môžu očakávať, že budú čeliť ďalším novým výzvam aj na iných pozíciách a zároveň dostanú možnosť pracovať na rôznych manažérskych pozíciách v rôznych európskych krajinách.Viac informácií o aktuálnych pracovných pozíciách nájdete na www.amazon.jobs Prečítajte si profily úspešných manažérov v Amazone:Štefana odjakživa zaujímali cudzie jazyky, preto si zvolil štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore anglický jazyk a tlmočníctvo. Po úspešnom absolvovaní štúdia jeho cesta viedla priamo do Amazonu v Seredi. "Prišiel som sem ako čerstvý absolvent a začal som ihneď pracovať na manažérskej pozícii," hovorí Štefan. Na začiatku viedol tím s 15 ľuďmi, po roku a pól to je už takmer 150 ľudí. "Pokiaľ je zamestnanec šikovný a robí si svoju prácu na sto percent, Amazon to ocení rýchlym kariérnym rastom," opisuje svoju skúsenosť. Šikovného rodáka zo Zvolena baví práca v reverznom centre aj kvôli tomu, že môže pracovať na oddelení s digitálnymi zariadeniami od Amazonu.Petra do reverzného centra Amazon v Seredi prišla už ako skúsená manažérka. Predtým pôsobila 10 rokov v IT firme, kde nabrala mnoho skúseností, ktoré ocenila na súčasnej pozícii. "Naďalej som chcela pracovať v prostredí medzinárodnej firmy, kde sa na dennej báze komunikuje v anglickom jazyku. Momentálne pracujem na optimalizácii procesov vo firme," rozpráva Petra. Šikovná zamestnankyňa pracuje vo firme už od jej otvorenia. "Oceňujem najmä to, že môžem navrhnúť zlepšenia v rámci firmy, ktoré sa reálne zavádzajú do praxe. Páčia sa mi aj benefity ako napríklad vzdelávanie v rámci Career Skills programu." Rodáčka z Trnavy vníma ako výhodu aj blízkosť centra jej bydlisku, pretože sa popri práci môže venovať aj svojej rodine. "Hoci je to náročné, dokážem nájsť balans medzi prácou a rodinou. Vo firme sa dohodla na špeciálnych podmienkach a v mnohých veciach mi zamestnávateľ vyhovel."Spoločnosť Amazon sa riadi štyrmi princípmi: prvoradý je náš záujem o zákazníkov nie o konkurenciu, máme vášeň pre inovácie, dodržiavame prevádzkovú dokonalosť a myslíme v dlhodobom horizonte. Recenzie zákazníkov, nákup len jedným klikom, personalizované odporúčania, Prime, Fullfiment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire tablety, Fire TV, Amazon Echo a Alexa sú produkty, ktoré vytvoril Amazon. Pre viac informácii navštívte stránku aboutamazon.eu a sledujte noviny na @AmazonNewsEU.Inzercia