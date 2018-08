Amazon v Seredi plánuje prijímať zamestnancov

Na archívnej snímke priestory logistického centra spoločnosti Amazon na vybavovanie nedoručených a vrátených zásielok v Seredi. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) – Spoločnosť Amazon plánuje v Seredi prijímať ďalších zamestnancov. Náboroví pracovníci budú od druhého augustového týždňa jazdiť so špeciálnym autobusom po obciach a mestách v regióne, kde môžu záujemcovia absolvovať vstupný pohovor. TASR o tom informoval generálny manažér spoločnosti Matt Greene.Spoločnosť potvrdila, že chce ďalej prijímať nových pracovníkov, od 8. augusta bude hľadať zamestnancov prostredníctvom špeciálnej mobilnej náborovej kancelárie približne mesiac.priblížil Greene, podľa ktorého Amazon na Slovensku v súčasnosti nemá plány do budúcnosti v oblasti výstavby, v hľadaní zamestnancov v regióne však bude pokračovať. Prijímať chce spoločnosť nielen na úrovni vstupných pracovníkov, vedúcich tímov či manažérov, ale aj na nových pozíciách, poznamenal Greene.V logistickom centre je v súčasnosti zamestnaných približne tisíc pracovníkov na trvalý pracovný pomer.dodala PR manažérka spoločnosti Miroslava Remenárová.Závod v Seredi funguje takmer rok, pričom zákazníkom z celej Európy ponúka servis reverznej logistiky. To znamená, že v centre sa zhromažďujú produkty, ktoré zákazníci vrátili, a jednou z činností pracovníkov je ich kontrola a navrátenie do predajného stavu. V priebehu jedného dňa prejde podľa Greena logistickým centrom v Seredi niekoľko stoviek tisíc produktov.