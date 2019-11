Amazon v Seredi prispel na liečenie onkologicky chorých detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sereď 26. novembra (TASR) – Sumou 28.200 eur podporilo v tomto roku bratislavskú Detskú kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice logistické centrum Amazon v Seredi. Zapojilo sa podľa riaditeľa centra Radka Stegbauera do globálnej kampane Amazon Goes Gold.uviedol Stegbauer. Spoločnosť Amazon sa na Slovensku rozhodla podporiť sumou 25.000 eur nákup prístroja ECMO, ktorý slúži na detskej klinike.Ďalšiu sumu vo výške 3200 eur vyzbierali zamestnanci Amazonu v Seredi. Viac ako tisíc z nich prišlo na znak solidarity 18. a 19. septembra do práce v pyžame. Do takejto výzvy sa zapojili podľa riaditeľa aj zamestnanci spoločnosti v Európe, Severnej Amerike, Austrálie a Japonsku. Za vyzbieranú čiastku boli zakúpené rúška a posteľná bielizeň pre transplantačnú jednotku kostnej drene, ktoré spolu s prístrojom odovzdali nemocnici 20. novembra.