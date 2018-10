Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 26. októbra (TASR) – Americká spoločnosť Amazon zaznamenala v 3. štvrťroku ďalší rekordný zisk, za ktorý vďačí nielen nárastu on-line predaja, ale aj divízii cloudových služieb.Najväčší internetový obchod na svete oznámil, že jeho zisk sa za tri mesiace do konca septembra 2018 zvýšil na viac ako desaťnásobok vlaňajšieho zisku. Vyšplhal sa totiž na 2,88 miliardy USD (2,52 miliardy eur) z 256 miliónov USD pred rokom. To už je štvrtý kvartál po sebe, čo zisk Amazonu prekročil 1 miliardu USD.Po prepočítaní na akciu vykázal Amazon v sledovanom období zisk 5,75 USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research mu pritom predpovedali zisk 3,29 USD na akciu.Tržby Amazonu v 3. kvartáli vzrástli o 29 % na 56,58 miliardy USD, ale zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s tržbami 57,05 miliardy USD.Tržby divízie Amazon Web Services stúpli o 46 % na 6,7 miliardy USD. A v tzv. "inej" kategórii, ktorú väčšinou tvoria príjmy z reklamy, sa tržby viac ako zdvojnásobili na 2,5 miliardy USD.Očakáva sa, že Amazon bude čeliť vyšším nákladom, pretože zvyšuje minimálnu mzdu zamestnancom v USA na 15 USD na hodinu od 1. novembra. Spoločnosť neuviedla, koľko ju to bude stáť. Finančný riaditeľ Brian Olsavsky odmietol zverejniť konkrétne číslo. Amazon zamestnáva približne 400.000 ľudí a zvyšovanie sa bude týkať nielen pracovníkov v skladoch spoločnosti, ale aj v potravinovom reťazci Whole Foods.Pokiaľ ide o vyhliadky, Olsavsky očakáva silnú vianočnú sezónu. Jeho odhad tržieb v pásme 66,5 až 72,5 miliardy USD za 4. štvrťrok, bol však nižší ako 73,87 miliardy USD, ktoré očakávajú analytici.(1 EUR = 1,1416 USD)