Ambasáda ČR sprístupní v Bratislave kondolenčnú knihu na počesť Gotta

Na archívnej snímke český spevák Karel Gott. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 3. októbra (TASR) - V priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky (ČR) v Bratislave bude môcť verejnosť vzdať hold zosnulému Karlovi Gottovi. V piatok (4. 10.) a v pondelok (7. 10.) v čase 9.30 h až 11.30 h a 14.00 h až 16.00 h majú Bratislavčania i návštevníci mesta možnosť zapísať sa do kondolenčnej knihy na pamiatku speváckej legendy.Prvým, kto do kondolenčnej knihy venoval odkaz, bol veľvyslanec ČR v Bratislave Tomáš Tuhý. Priznal, že ambasáda už prijala množstvo pohnutých reakcií vyjadrujúcich žiaľ nad Gottovou smrťou. Z odkazov tiež vyplýva, že Slováci 42-násobného Zlatého slávika považujú takisto "za svojho". "uviedol Tuhý po zápise do kondolenčnej knihy, ktorú dostane Gottova rodina.Možnosť zapísať sa do kondolenčnej knihy využila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD). Opätovne vyzdvihla Gottov prínos pre česko-slovenskú kultúru i celú spoločnosť.zdôraznila Laššáková.Karel Gott zomrel v utorok (1. 10.) krátko pred polnocou vo veku 80 rokov. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred rokom a pol.