Ambasádor OMV Ivan Jakeš ide na Dakar s jasným cieľom: vyhrať

Bratislava 21. novembra (OTS) - Pred šiestimi rokmi skončil na celkovom výbornom štvrtom mieste, tento rok by chcel najnáročnejšie preteky na svete vyhrať.O necelých sedem týždňov sa Ivan Jakeš postaví už jedenásty krát na štart najslávnejšej really na svete – Rally Dakar. „“ konštatujeKeďže vlaňajší ročník vynechal, rozhodol sa pred Dakarom odskúšať svoje sily na Rally Heart of Morocco, čo bol pre neho veľmi dobrý tréning. V októbri obsadil v Maroku v kategórii motocyklov výborné druhé miesto, zlepšil si svoje navigačné schopnosti a je veľmi rýchly v pieskových dunách. Po viac než osemnástich hodinách súťaženia zaostal za víťazným Španielom Juanom Pedrerom Garcíom len o päť minút, odstupy ďalších súperov presiahli dve hodiny.Výsledok v Maroku napovedá, že by mohol uspieť aj na Dakare, kde sa strieda množstvo terénov a ten najlepší musí byť rýchly na každom z nich, či už na kameňoch, prašných cestách, ťavých trávach alebo spomínaných dunách.V Maroku preveril aj novú motorku, s ktorou sa chystá na Rally Dakar. Podľa jeho slov je s ňou spokojný a funguje veľmi dobre. Jakeš verí, že v nadchádzajúcom ročníku sa mu budú katastrofy vyhýbať. V roku 2017 ho počas pretekov zasiahol blesk, následne si zlomil ruku. Rok predtým si pri páde potrhal väzy v pravom kolene a pomliaždil prsty na ľavej nohe. Vždy však bojoval do posledného okamihu.“ dúfa, ktorý ani po rokoch závodenia nemá chuť skončiť. „“ pýta sa Jakeš.Štyridsiaty prvý ročník really Dakar sa uskutoční od 6. do 17. januára v Peru, prvýkrát v histórii sa podujatie bude konať iba v jednej krajine. Štart aj cieľ je v hlavnom meste Lima.Spoločnosť OMV fandí a podporuje Ivana Jakeša pri snahe opäť dosiahnuť najlepší výsledok na najnáročnejších pretekoch planéty. V roku 2013 obsadil v celkovom hodnotení svojej kategórie štvrtú pozíciu. „,“ uzavrela marketingová manažérka OMVPočas svojej keriéry si zvykol Ivan Jakeš využívať iba to najlepšie vybavenie, aby dosahoval špičkové výkony. Drží sa toho aj v každodennom živote. Preto tankuje palivá MaxxMotion Performance Fuels aj pre svoje súkromné potreby a plne ich odporúča.Palivá MaxxMotion Performance Fuels zabezpečujú vyššiu efektivitu, optimálnu funkcionalitu a vyšší výkon motora. Navyše, MaxxMotion 100 plus spĺňa tie najvyššie parametre kvality a je plne v súlade s požiadavkami kategórie 5 Worldwide Fuel Charter. Okrem toho palivá výrazne vplývajú aj na udržanie funkčnosti a efektivity moderných motorov. Inovatívne aditíva pomáhajú predchádzať korózii na palivovom systéme a motore a tým predlžujú jeho životnosť a efektivitu.