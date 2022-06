Ambasádor XTB, Jiří Procházka je novým šampiónom UFC

16.6.2022 (Webnoviny.sk) -V nedeľu v Singapure Glover Teixeira podľahol Jiřímu Procházkovi len 28 sekúnd pred koncom piateho a posledného kola, ktorý stal sa novým majstrom sveta UFC v poloťažkej váhe."Gratulujeme Jiřímu Procházkovi k zisku titulu UFC. Rozhodli sme sa Jiřího podporiť v jeho príprave na tento dôležitý zápas, ktorý vyústil do zisku titulu šampióna. Je to veľká česť, o to viac, že tento úspech je potvrdením mesiacov tvrdej práce. Pokračujeme v spolupráci s novým šampiónom UFC, aby sme investovanie a obchodovanie priblížili širšiemu publiku,” hovorí Omar Arnaout, generálny riaditeľ XTB.Spolupráca s Jiřím Procházkom je súčasťou dlhodobej marketingovej stratégie XTB - globálneho poskytovateľa obchodných a investičných produktov, služieb a technologických riešení. Spoločnosť doteraz spolupracovala s poprednými osobnosťami zo sveta športu, ako José Mourinho, svetoznámy futbalový tréner, alebo Joanna Jędrzejczyk, poľská zápasníčka bojových umení a bývalá šampiónka UFC.V spolupráci s Jiřím Procházkom plánuje broker pokračovať vo svojom rozvoji. Počet klientov XTB práve prekročil hranicu 500 000. Vďaka aktívnemu globálnemu rozvoju a systematicky rastúcemu počtu klientov sa spoločnosť šplhá na investičnom trhu – práve sa dostala medzi päť najlepších brokerov na svete z hľadiska počtu aktívnych klientov.Informačný servis