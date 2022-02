Ambasádori Klimatického paktu diskutovali o zelených témach

K záchrane planéty môže prispieť každý

Podeľte sa o svoje názory s Bruselom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2022 (Webnoviny.sk) -Včera podvečer sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku zúčastnili diskusie za okrúhlym stolom s Fransom Timmermansom aj viacerí greenfluenceri, zástupcovia neziskových organizácií a ambasádori Európskeho klimatického paktu, medzi inými Daniela Piršelová z Únie miest Slovensko, Boglárka Kurka Ivanegová zo SUSTO – Sustainable Tools, Rastislav Amrich z Inštitútu klimatickej neutrality a Silvia Herianová z Galérie Jozefa Kollára, pracoviska Slovenského banského múzea.Hlavnou témou diskusie boli možnosti, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, ale aj opatrenia z balíčka FIT for 55 , ktoré môžu pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Fit for 55 hľadá spôsoby, ako zmierniť dôsledky klimatickej krízy, ako zabezpečiť ochranu lesov a dekarbonizáciu dopravy, znížiť emisie v budovách, alebo ako podporovať energie z obnoviteľných zdrojov.Frans Timmermans, výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu, hovorí: "Stojíme pred transformáciou nevídanou našej ľudskej histórii. Klimatická kríza aj kríza biodiverzity sú už tu, ovplyvňujú život každého jedného z nás. Je veľmi povzbudivé sledovať, ako sa zástupcovia environmentálnych organizácií, ale aj rôzni angažovaní jednotlivci snažia posúvať veci vpred. Spoločne môžeme dosiahnuť viac, a preto by som rád všetkých povzbudil, aby sa k nám pridali a začali konať!"Frans Timmermans povzbudil zástupcov environmentálneho sektora, aby nepoľavili vo svojich aktivitách a motivoval ich k aktívnej účasti na riešení problémov spojených s klimatickou krízou.Iniciatíva Európsky klimatický pakt zároveň vyzýva každého jedného z nás, aby sme sa zamysleli nad dopadmi klimatickej krízy a nad tým, ako ich vieme zmierniť. Nemusí ísť o veľké veci, stačí sa zamyslieť nad tým, aké zmeny sme schopní urobiť pri vykonávaní bežných, každodenných činností. Stačí napríklad zhasnúť svetlo pred odchodom z obývačky, zastaviť vodu pri umývaní zubov, prestať vyhadzavať nadmerné množstvo potravín alebo začať chodiť do práce na bicykli. Každý jeden z nás môže začať s tým, čo mu je najprirodzenejšie. Zároveň môže svoj prísľub zaregistrovať na platforme www.count-us-in.org a pridať sa tak k tisíckam ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty.Ďalšou možnosťou, ako podporiť Európsky klimatický pakt, je pridať sa k jeho ambasádorom. Tí sa navzájom prepájajú a podporujú vo svojich aktivitách, šíria povedomie o dopadoch klimatickej krízy a snažia sa dosiahnuť pozitívnu zmenu v oblasti ochrany prírody.Boglárka Kurka Ivanegová z konzultačnej spoločnosti SUSTO – Sustainability Tools vysvetľuje, prečo sa k Európskemu klimatickému paktu pridala: "K Európskemu klimatickému paktu sme sa pridali preto, lebo sa chceme zoznámiť aj s ďalšími jednotlivcami a aktérmi, ktorí sa danej téme venujú, chceme byť informovaní o aktuálnych novinkách a inšpirovať sa od ostatných."Rastislav Amrich z Inštitútu klimatickej neutrality zase hovorí o záväzkoch na rok 2022: "Pre rok 2022 považujeme za veľmi dôležité dva záväzky – zníženie odpadov z jedla a prijatie záväzku výberu takých finančných inštitúcií a fondov, ktoré investujú zodpovedne."Na Slovensku dnes máme registrovaných 11 ambasádorov a v rámci celého sveta je ich už viac ako 600.Európsky klimatický pakt spúšťa pre ľudí ďalší zaujímavý projekt. Peer Parliament je forma diskusie, do ktorej sa môže zapojiť 5 až 10 ľudí, ktorí sa zaujímajú o tému klimatickej zmeny a udržateľnosti. Môžu to byť známi, rodina, kolegovia či susedia. Podmienka je, aby jeden z účastníkov stretnutie moderoval. K dispozícii sú aj materiály a presný návod, ako takúto diskusiu zorganizovať. Účastníci sa na diskusii delia o svoje názory na riešenie environmentálnych otázok z oblasti mobility, energií alebo spotreby. Výsledky takýchto diskusií budú podkladom pre rokovania na úrovni EÚ. Registrovať sa môžete na stránke : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PeerParliamentsHostRegistration Informačný servis