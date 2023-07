AmCham Slovakia oslavuje 20 rokov v Košiciach a 30 rokov americko-slovenských diplomatických vzťahov

4.7.2023 (SITA.sk) -Americká obchodná komora v SR je v regióne prítomná už dve dekády. Počas tohto obdobia došlo zásluhou členov komory k rozsiahlemu rozvoju na východnom Slovensku, ktorý zasiahol všetky sféry spoločenského, ekonomického i sociálneho života a prispel tak k vytvoreniu kvalitnejšieho, zdravšieho a príťažlivejšieho ekonomického prostredia na východnom Slovensku. 20 rokov členovia AmCham Slovakia svojou prítomnosťou a aktivitou na východnom Slovensku prispievajú k tomu, aby sa v regióne zlepšovalo nielen podnikateľské prostredie, ale aby sa na východe lepšie pracovalo, podnikalo a žilo.v Košiciach vo svojom úvodnom príhovore povedala: "Úspech regiónu je významne závislý od našej spolupráce. A preto dnes s radosťou oslavujeme s našimi členmi, predstaviteľmi mesta a samosprávy ako aj s priateľmi a partnermi z Veľvyslanectva USA v nádhernej Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Je to príležitosť zamyslieť sa nad úspechmi a miľníkmi, ktoré pozitívne ovplyvnili našu cestu a osláviť tak neoceniteľné vzťahy, ktoré sme na tejto spoločnej ceste vybudovali. Využitie inovačného potenciálu regiónu, talentu, geografickej polohy a záujmu všetkých zúčastnených spočíva v spolupráci. A tá je prítomná, z čoho sa osobne veľmi teším.”Dnes stojí východné Slovensko, vďaka novým investíciám, ale i finančným prostriedkom z Plánu obnovy či Európskych fondov, pred potenciálom výrazne transformovať región. Na to, aby sme touto transformáciou úspešne prešli, potrebujeme, aby bol náš ekosystém pripravený v oblastiach ako sú ľudské zdroje a vzdelávanie, technická infraštruktúra vrátane dopravy a bývania, inovačný potenciál, digitalizácia, zdravotníctvo, atraktivita regiónu poháňaná kreatívnym priemyslom, kultúrou a športom a v neposlednom rade segment výroby a priemyslu."Po 20. rokoch AmCham Slovakia v regióne opäť spája sily v tejto dôležitej téme. Sme presvedčení, že v rámci každého transformačného procesu je kľúčovým prvkom transparentnosť, komunikácia, spolupráca a dôvera zainteresovaných strán. Pripravili sme neutrálnu pôdu, formát pracovných stretnutí relevantných stakeholderov v Košiciach, s cieľom definovať kľúčové prvky úspešnej transformácie regiónu z pohľadu potenciálu, ktorý ponúka a výziev, ktorým čelí, a to najmä z dôvodu príchodu obrovských investící do regiónu. Ak túto výzvu uchopíme dobre všetci a spolu, tak výsledky pre región budú mať dlohodobý a pozitívny vplyv. Ak budeme naďalej pracovať na svojich "piesočkoch", želaný výsledok nikdy nedosiahneme."Aktívna spolupráca medzi regionálnymi orgánmi, akademickými inštitúciami, podnikmi a miestnymi komunitami je základom každého úspešného výsledku. Tento región má kapacitu stať sa dôležitým inovačným centrom v širšom regióne strednej a východnej Európy."Inovácie, pozitívne myslenie, krásy regiónu a nesmierny ľudský potenciál. Toto všetko v sebe prináša a niekedy aj ukrýva Košický kraj, ktorý má nebývalé možnosti a potenciál rastu. Pri hranici s ťažko skúšanou Ukrajinou, ktorej nielen držíme palce, ale aj veľmi pomáhame, a celý konflikt jasne odsudzujeme, sa naďalej chceme opierať o kultúrne a ekonomické väzby aj smerom na západ. Americký kontinent a osobitne USA je pre nás ukážkou napredovania, pričom my konkrétne veľa dbáme práve na rozvoj vodíkových technológií, ktoré sú v kurze diania. Projekty v rámci zelenej infraštruktúry a vôbec ekológia je cestou k ďalšiemu napredovaniu a k všeobecnej prosperite," povedalDôkazom partnerstva je stabilná, dvadsaťročná spolupráca s Mestom Košice, založená na otvorenej komunikácii a aktívnej účasti predstaviteľov mesta na mnohých aktivitách AmCham v regióne. Táto spolupráca je základom pre budovanie konkurencieschopného a podnikateľsky atraktívneho mesta. V kontexte prichádzajúcich veľkých investorov a transformácie podnikateľského prostredia, ktorú táto zmena prinesie, bude preto potrebné na túto spoluprácu ďalej nadväzovať, čo vo svojom prejave zdôraznil aj"30 rokov slovensko-amerických diplomatických vzťahov a silného partnerstva našich dvoch krajín nepochybne výrazne pomohlo Košiciam na ceste k ich ekonomickému úspechu. Gratulujem nám všetkým za možnosti spolupráce v oblastiach vzdelávania a výskumu, spoluprácu v oblasti bezpečnosti, za verejno-súkromné partnerstvá a mnohé ďalšie, ktoré dnes pokladáme za samozrejmé. Rovnako gratulujem a ďakujem košickej kancelárii Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike za 20 rokov nesmierne dôležitej práce v prospech rozvoja lokálneho podnikateľského prostredia, podpore zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu a kultivácie jeho inovačného ekosystému. Tešíme sa na produktívnu a aktívnu spoluprácu mesta Košice a AmChamu v rámci zaistenia pozitívnej hospodárskej budúcnosti územia prostredníctvom vznikajúceho centra ekonomického a urbanistického rozvoja, organizácie Business Košice."Informačný servis