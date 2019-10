American Airlines opäť posunuli návrat 737 MAX do prevádzky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fort Worth 9. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť American Airlines opätovne odložila návrat problematických boeingov 737 MAX do prevádzky, pričom tentoraz počíta s ich návratom až v budúcom roku. Iba pred mesiacom predpokladala, že lietadlá 737 MAX začnú opätovne lietať začiatkom decembra.Aerolínie dnes uviedli, že počítajú s pomalým návratom lietadiel do prevádzky, pričom prvý termín stanovili na 16. januára. To znamená už šieste posunutie termínu návratu lietadiel do prevádzky a v porovnaní s posledným odhadom zo septembra je to posunutie o šesť týždňov. Konkurenčná spoločnosť Southwest Airlines očakáva, že ich opätovne nasadí 5. januára a firma United Airlines ich predbežne odstavila do 19. decembra.American Airlines okrem toho dodali, že odklad sa do nového termínu návratu 737 MAX do prevádzky, teda do polovice januára, dotkne denne približne 140 letov. V súčasnosti majú aerolínie vo svojej flotile 24 strojov 737 MAX.Lietadlá boli po celom svete uzemnené po tom, ako sa za necelých päť mesiacov zrútili dva stroje tohto typu. Najskôr sa koncom októbra minulého roka zrútilo do Jávskeho mora lietadlo 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air, a potom 10. marca tohto roka po štarte v Addis Abebe havarovalo lietadlo etiópskych aerolínií Ethiopian Airlines. Havárie si vyžiadali 346 mŕtvych. Za príčinu havárií je považovaný systém na stabilizáciu lietadla za letu.Uzemnenie spôsobilo, že letecké spoločnosti museli zrušiť tisícky letov, vzrástli im náklady a klesli zisky. American Airlines uviedli, že zrušenie 9475 letov v 3. kvartáli zredukovalo ich zisk pred zdanením zhruba o 140 miliónov dolárov. Firma Boeing očakáva, že Federálny úrad pre letectvo povolí návrat lietadiel do prevádzky v tomto kvartáli.