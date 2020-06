Američan premohol nebezpečného päťmetrového pytóna, svoj „kúsok“ zverejnil na videu

Hady svojho lovca uhryzol

15.6.2020 (Webnoviny.sk) - Muž na Floride chytil pytóna dlhého zhruba 5,2 metra s hmotnosťou od 59 do 68 kilogramov. Mike Kimmel uviedol, že už chytil stovky hadov, no tento kúsok je jedinečný, keďže ostatné boli dlhé maximálne tri metre.Majiteľ firmy venujúcej sa odchytu voľne žijúcich živočíchov v Martin County chytil pytóna v národnom parku Everglades.Namieril si to na odľahlý ostrov, kde sa mu po tom, ako uvidel hada, "rozbúšilo srdce". "Predtým som už chytil veľkého hada, ale tento vyzeral byť extra veľký," vyjadril sa pre CNN.Po krátkom boji, počas ktorého ho had uhryzol, sa mu podarilo zovrieť hlavu zvieraťa a dostať ho do svojho člna, kde samicu utratil. Akciu zachytil aj na video, ktoré zverejnil na službe YouTube.V súčasnosti čaká na štátne úrady, ktoré mu poskytnú oficiálne rozmery koristi. Najdlhší had, akého kedy chytili na Floride, bol dlhý takmer 5,7 metra.Pytóny sa začali objavovať v Everglades v 80. rokoch minulého storočia. Pravdepodobne ich tam vypustili majitelia, ktorí sa o zvieratá už nechceli starať, keď boli príliš veľké.Niekoľko ich zrejme ušlo aj v dôsledku zničenia chovnej stanice počas hurikánu Andrew v roku 1992. Úrady odhadujú, že v súčasnosti ich tam žije približne 100-tisíc.Hady pritom zabíjajú medvedíky čistotné, vydry, vtáky a dokonca aj aligátory.Kimmel chce predať kožu hada na svojej webstránke. Peniaze dostane aj od Python Action Teamu, ktorý platí ľuďom za odchytenie invazívnych druhov."Had takýchto rozmerov môže chytiť takmer čokoľvek, takže ma veľmi potešilo, že som mohol vyradiť tohto nebezpečného predátora z ekosystému," uzavrel Kimmel.