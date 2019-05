Američana libanonského pôvodu uznali za vinného z plánovania útokov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

New York 17. mája (TASR) - Federálny súd v americkom meste New York uznal vo štvrtok za vinného Američana libanonského pôvodu Aliho Kouraniho, ktorý bol obžalovaný z prípravy teroristických útokov v mene militantného hnutia Hizballáh. Informovala o tom agentúra AFP.Kourani (34) bol uznaný za vinného zo spáchania ôsmich trestných činov vrátane zámeru použiť zbrane pri násilnom trestnom čine, za čo mu hrozí trest doživotného väzenia.o cieľoch teroristických útokov na území USA, ktoré by v budúcnosti mohli uskutočniť militanti z libanonského Hizballáhu, uviedol vo vyhlásení prokurátor Geoffrey Berman.Medzi cieľmi, ktoré podľa neho Kourani sledoval, bolo aj Medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho v New Yorku či bližšie nešpecifikovaná federálna budova v newyorskom obvode Manhattan.Ali Kourani, ktorý sa narodil v Libanone a v roku 2009 získal americké občianstvo, absolvoval vo vlasti niekoľko výcvikových táborov Hizballáhu a po príchode do USA v roku 2003 plnil príkazy agentov tohto Iránom podporovaného hnutia. Washington pokladá Hizballáh za teroristickú organizáciu.Rozsudok nad Kouranim má byť vynesený 27. septembra.