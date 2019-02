Američania, ktorí zabránili útoku, sa stali francúzskym občanmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sacramento 1. februára (TASR) - Traja Američania, ktorí s nasadením vlastných životov zabránili v roku 2015 džihádistickému útoku vo vlaku smerujúcom z Amsterdamu do Paríža, sa stali oficiálne francúzskymi občanmi. Na slávnostnom podujatí v Kalifornii im nové občianstvo vo štvrtok udelil zástupca francúzskej vlády.Anthony Sadler, Alek Skarlatos a Spencer Stone - všetci 26-roční - "riskovali svoje životy pre hodnoty republiky", vyhlásil francúzsky generálny konzul Emmanuel Lebrun-Damiens, ktorého citovala agentúra AFP.Muži zabránili krviprelievaniu 21. augusta 2015 počas dovolenky v Európe, keď vo vysokorýchlostnom vlaku zneškodnili ozbrojenca, ktorý začal strieľať na pasažierov. Útočník, identifikovaný ako marocký občan Ajjúb Chazzaní, bol vyzbrojený ruskou útočnou puškou kalašnikov, pištoľou a orezávačom.Útočník pred zákrokom Američanov vážne zranil jednu osobu. Dvaja z danej trojice boli v to čase príslušníkmi armády - Skarlatos slúžil v Oregonskej národnej garde a Stone vo Vzdušných silách Spojených štátov (USAF).Trojica mužov za svoj čin dostala od bývalého francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda Rad čestnej légie a neskôr sa stala ešte známejšou po tom, ako predmetný incident sfilmoval režisér Clint Eastwood, pričom muži hrali samých seba.Muži sa stali naturalizovanými francúzskymi občanmi na vlastnú žiadosť. "Bolo to pre nás dôležité, pretože máme s Francúzskom teraz úzke vzťahy. Od teroristického útoku sme sa tam vrátili štyri alebo päť razy," uviedol Skarlatos.napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron v oficiálnom liste.