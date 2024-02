Američania minú na Valentína za kvety vyše dve a pol miliardy dolárov, ruže namiesto kokaínu dovážajú najmä z Kolumbie

Kytica pre každého Američana

Prečo Kolumbia

14.2.2024 (SITA.sk) - Deň svätého Valentína, ktorý sa oslavuje každoročne 14. februára, prináša okrem sviatku lásky a náklonnosti tiež príležitosť spájajúcu romantiku s veľkým biznisom.Podľa americkej maloobchodnej federácie ľudia v Spojených štátoch minú na kvety na Valentína neuveriteľných 2,6 miliardy dolárov. Význam obchodu s kvetmi podľa štatistík stúpa každým rokom.Kým v roku 1989 sa v USA ročne predala asi miliarda rezaných ruží, v minulom roku to bolo až 2,8 miliardy, čo je dosť na to, aby každý obyvateľ Spojených štátov dostal kyticu v priemere s desiatimi kvetmi.Kým kedysi sa v USA predávali hlavne ruže vypestované doma, teraz sa dovážajú zo zahraničia.Pomerne prekvapujúco však kvety neprichádzajú na americký trh z „mekky“ kvetinového biznisu - z Holandska, ale predovšetkým z Južnej Ameriky. Kolumbia sa na dovoze ruží do USA podieľa 60 %, kým Ekvádor 40 %.Pôvod importu ruží do USA má netradičný súvis s obchodom s drogami.Pred niekoľkými desaťročiami vlády USA a Kolumbie hľadali nové spôsoby, ako zastaviť prílev kokaínu do Spojených štátov.Jednou súčasťou stratégie bolo presvedčiť farmárov v Kolumbii, aby prestali pestovať koku, z ktorej sa vyrába kokaín, ale namiesto toho produkovali niečo iné, napríklad ruže.