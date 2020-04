Američania nahnevali Rusov, nespomenuli Gagarina na deň letu človeka do vesmíru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2020 (Webnoviny.sk) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo americké ministerstvo zahraničia zo šírenia klamstiev. Dôvodom je skutočnosť, že v príspevku na sociálnej sieti Facebook k Medzinárodnému dňu letu človeka do vesmíru nespomenuli sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina.Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) pritom tento deň stanovilo v roku 2011 práve na výročie Gagarinovho sólového letu okolo Zeme, vďaka ktorému sa 12. apríla 1961 stal prvým človekom vo vesmíre.Príspevok na facebookovej stránke amerického ministerstva v ruštine pripomenul, že pred 59 rokmi sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru, no nemenoval človeka, ktorý ho absolvoval. Neuvedenie tohto faktu je však podľa ruského ministerstva šírenie dezinformácií.