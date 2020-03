Američania očakávajú veľké víťazstvo nad Covid-19, podľa Trumpa to iné krajiny nedokážu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 - Spojené štáty budú v čase vyvrcholenia krízy týkajúcej sa koronavírusu "dobre pripravené", čo sa týka dostupnosti pľúcnych ventilátorov. Povedal to americký prezident Donald Trump.Podľa jeho slov ventilátory v súčasnosti vyrába najmenej desať amerických firiem, niektoré by dokonca mohli smerovať na export. "Hovoríme, pokračujte v tom, lebo, úprimne - iné krajiny to nikdy nedokážu," poznamenal Trump.Dodal tiež, že doteraz na koronavírus otestovali už viac než milión Američanov, čo je "viac než v ktorejkoľvek inej krajine. Ani len približne".Podľa odhadov by mohla súčasná kríza v USA vyvrcholiť o dva týždne. Trump si myslí, že "najbližších 30 dní bude náročných", avšak sociálna izolácia môže zachrániť mnohé životy. "Čaká nás veľké víťazstvo," uisťuje Američanov prezident.Nový vírus môže spôsobovať vážne problémy s dýchaním, keďže napáda pľúca. Ventilátory následne pomáhajú pacientom s dýchaním.Spojené štáty majú v súčasnosti vyše 163-tisíc potvrdených prípadov nákazy, čo ich radí vo svetovom rebríčku na prvé miesto. Viac než 3 000 ľudí v USA už koronavírusu podľahlo.