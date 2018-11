Američania počas Black Friday nakupovali najmä elektroniku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Pittsburgh 23. novembra (TASR) - Američania pred otvorením obchodov v rámci tradičných výpredajových akcií známych ako Black Friday (Čierny piatok), ktoré sa začínajú po Dni vďakyvzdania a otvárajú vianočnú nákupnú sezónu, vytvorili dlhé rady.Tento rok opäť potvrdil trend rastu online predaja. Kupujúci v piatok do 16 00 SEČ minuli na internete 643 miliónov USD . Podľa spoločnosti Adobe Analytics, ktorá sleduje transakcie na 80 zo stovky najvýznamnejších online portálov, najväčší medziročný nárast - až o 28 % - zaznamenali smartfóny.Výdavky za nákupy online by v priebehu piatka mali dosiahnuť až 6,4 miliardy dolárov a nie je vylúčené, že prekonajú aj 6,6 miliardy dolárov, ktoré Američania minuli počas Cyber Monday. Tržby počas Dňa vďakyvzdania medziročne vzrástli o 28 % na 3,7 miliardy USD.Národná maloobchodná asociácia predpovedá, že sviatočný predaj v novembri a decembri stúpne o 4,3 % až 4,8 % na 717,45 až 720,89 miliardy USD. Za posledných päť rokov dosahoval priemerný medziročný nárast 3,9 %.Podľa prieskumu agentúry Reuters približne 38 % amerických spotrebiteľov plánuje nakupovať počas Čierneho piatka a šiesti z desiatich chcú vybaviť svoje sviatočné nákupy práve počas tohto dňa.