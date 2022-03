Američania sa pripravujú na ruský útok na území NATO, zvažujú uvaliť ďalšie sankcie na Putinov režim

USA pripravujú pohotovostné plány

Tvrdšie sankcie proti Rusku

25.3.2022 (Webnoviny.sk) - USA pracujú na pohotovostných plánoch pre prípad, že by sa Rusko pokúsilo zaútočiť na pozemné konvoje dopravujúce zásoby Ukrajine cez členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) Novinárom to povedal na palube lietadla amerického prezidenta poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan . Na otázku, či by sa Rusko pokúsilo o bombardovanie takých konvojov, Sullivan odpovedal: „Robíme pohotovostné plány pre možnosť, že sa Rusko rozhodne zasiahnuť územie NATO v tomto alebo akomkoľvek inom kontexte.“„Prezident dal tak jasne najavo, ako je to možné, svoje absolútne odhodlanie odpovedať rozhodne, spolu s ostatnými členmi našej aliancie, ak Rusko zaútočí na NATO,“ vyhlásil Sullivan.Dodal, že USA a ich spojenci stále môžu prijať nové opatrenia, aby potrestali Rusko pre jeho inváziu na Ukrajinu. „Samozrejme, existujú dodatočné opatrenia na sprísnenie sankcií a my ich stále budeme vyhodnocovať,“ povedal.