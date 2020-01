Američania schválili obchodnú dohodu s Kanadou a Mexikom, ktorá nahradí dokument NAFTA

Zvýšenie výroby áut v USA

Pracovné podmienky by sa mohli zlepšiť

17.1.2020 (Webnoviny.sk) - Americký Senát prevažnou väčšinou schválil novú severoamerickú obchodnú dohodu, ktorá mení obchodné pravidlá medzi USA, Kanadou a Mexikom. Za hlasovalo 89 zákonodarcov, proti boli iba desiati.Vo štvrtok schválená Dohoda USA, Mexiko, Kanada (USMCA) nahradí 25 rokov starú Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA), ktorá odstránila väčšinu obchodných bariér a vyvolala rast obchodu.Prezident USA Donald Trump a ďalší kritici však tvrdili, že NAFTA povzbudzovala americké firmy, aby presúvali svoje výrobné závody do Mexika s cieľom získať výhodu lacnej pracovnej sily.Cieľom USMCA je zvýšiť výrobu áut v USA. Dohoda zároveň žiada, aby Mexiko zmenilo svoju legislatívu a uľahčilo zamestnancom zakladať nezávislé odborové organizácie.Malo by to zlepšiť pracovné podmienky a mzdy a zredukovať stimuly pre americké firmy na presun závodov. Mexiko novú severoamerickú obchodnú dohodu už schválilo a očakáva sa, že Kanada to urobí v nadchádzajúcich mesiacoch.Schválenie USMCA prišlo deň po tom, ako prezident Trump podpísal novú obchodnú dohodu s Čínou, čím sa zmiernilo napätie v obchode medzi oboma ekonomickými veľmocami.