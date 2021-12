Američania veria v obhajobu titulu na MS v hokeji do 20 rokov, trénerský štáb je rovnaký ako vlani

Tím USA začína proti Slovensku

Knight dosiahol rekordné čísla

Takmer všetci sa navzájom poznajú

26.12.2021 (Webnoviny.sk) - Spojiť sa v správnom momente pre spoločný úspech a jediný cieľ. A tým by mal byť opätovný zisk titulu majstra sveta. To zaželal pred vstupom do majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov svojim krajanom Trevor Zegras, vlani najproduktívnejší hráč MSJ v Kanade.Zegras pred rokom pomohol Američanom k zisku piateho titulu 18 bodmi za 7 gólov a 11 asistencií. Stal sa aj najužitočnejším hráčom turnaja, v ktorom Američania vo finále zdolali domácich Kanaďanov 2:0."Vlani sme rozpútali poriadnu búrku. Mali sme brankára Spencera Knighta, ktorý sa rozhodol zatvoriť dvere pre súperových hráčov a neotvoril ich, kým sme nezískali zlaté medaily. Mali sme však aj skvelých obrancov, útočníkov a skúsený trénerský štáb. Väčšina tímu pochádzala z rozvojového programu amerického národného tímu a na ľade sme si sadli. Od začiatku som mal pocit, že to môže vyjsť," vrátil sa Zegras k dianiu spred dvanástich mesiacov v Edmontone a Red Deere, cituje ho web NHL.Mladý 20-ročný center už v tejto sezóne NHL reálne presviedča o svojich kvalitách v tíme Anaheimu, keď v doterajších 30 zápasoch nazbieral 25 bodov za 8 gólov a 17 asistencií.Po roku sa na rovnakom mieste v kanadskej provincii Alberta stretlo 12 najlepších juniorských tímov sveta a Američania začnú svoju jazdu za možnou obhajobou titulu v nedeľu súbojom proti Slovákom, ktorý sa začne o 19.30 h miestneho času (na Slovensku o 3.30 h nadránom 27. 12.)."Toto je vrcholný turnaj a my ako favoriti vždy budeme pod tlakom. Ak si však všetci hráči v hlavách uvedomia, načo tam prišli a predvedú to aj na ľade, bude to dobré. Netreba sa zaoberať tým, čo hovoria alebo píšu ostatní. Treba si zachovať vysokú mieru koncentrácie v správny čas na správne veci," zamyslel sa ďalší z amerických hrdinov z vlaňajška Spencer Knight.Brankár, ktorý už má za sebou aj 13 zápasov za Floridu v NHL, mal na lanskom šampionáte štatistiky 1,63 inkasovaného gólu a 93,9 percenta úspešnosť zákrokov. Ide o rekordné brankárske čísla v americkom tíme v histórii MSJ.Američania majú v tíme šiestich hráčov, ktorí si zahrali na svetovom šampionáte už pred rokom.Sú nimi obrancovia Jake Sanderson (Ottawa Senators), Brock Faber (Los Angeles Kings) a Tyler Kleven (Ottawa Senators) a tiež útočníci Matty Beniers (Seattle Kraken), Brett Berard (New York Rangers) a Landon Slaggert (Chicago Blackhawks).Rovnako trénerský štáb je rovnaký na čele s Nateom Leamanom s asistentmi Tedom Donatom, Krisom Mayottem a Stevem Millerom a tiež videotrénerkou Theresa Feasterovou."Pred vstupom do turnaja sa cítim veľmi dobre. Máme rovnakých trénerov, vieme teda, čo môžeme od nich očakávať. Poznáme sa takmer všetci navzájom a toto pohodlie, dúfam, sa odrazí aj na našich výsledkoch. Verím, že sa zomkneme a dosiahneme dobrý výsledok," uviedol Jake Sanderson."Máme v tíme Berniersa, ale aj niekoľko ďalších hráčov s vodcovskými kvalitami. Teším sa na sledovanie ich zápasov a verím, že sa tímu USA prvýkrát v histórii podarí získať dva tituly majstra sveta za sebou," dodal Zegras na webe NHL.