Američania vinia Čínu za pandémiu COVID-19. Olej do ohňa najnovšie prilial šéf FBI

1.3.2023 (SITA.sk) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) je presvedčený, že koronavírus spôsobujúci COVID-19 „s najväčšou pravdepodobnosťou“ pochádza z „laboratória spravovaného čínskou vládou“. Pre televíziu Fox News sa tak vyjadril riaditeľ FBI Christopher Wray . Informuje o tom spravodajský portál BBC.„FBI už nejaký čas predpokladá, že za pôvodom pandémie je najpravdepodobnejšie možná laboratórna nehoda,“ povedal v rámci prvého verejného potvrdenia dosiaľ utajeného hodnotenia FBI, odkiaľ prišiel pandemický vírus.Wrayovo vyjadrenie prišlo len deň po tom, ako americký veľvyslanec v Číne vyzval krajinu, aby bola „úprimnejšia“ v súvislosti s pôvodom covidu. Wray v utorkovom rozhovore skonštatoval, že Čína „robí všetko, čo sa dá, aby prekazila a zmiatla“ akékoľvek snahy o identifikáciu zdroja globálnej pandémie. „A to je nešťastné pre všetkých,“ uviedol.Čína teóriu o laboratórnom úniku odmieta a označuje ju za ohováranie.Niektoré štúdie naznačujú, že vírus v čínskom Wu-chane preskočil na ľudí zo zvierat, pričom sa tak pravdepodobne stalo na tamojšom mokrom trhu. Ten sa nachádza asi 40 minút jazdy autom od významného laboratória Wu-chanského inštitútu virológie, ktorý robil výskum koronavírusov.Iné americké agentúry tiež dospeli k odlišným záverom ako FBI, pričom konštatovali rôzny stupeň istoty o svojich zisteniach.Čínska vláda sa zatiaľ nevyjadrila k Wrayovým komentárom, no v pondelok odmietla správy médií, podľa ktorých americké ministerstvo energetiky s „nízkym presvedčením“ konštatovalo, že pandémia sa zrejme začala únikom z laboratória. Predtým sa rezort vyjadril, že si nie je istý pôvodom vírusu.O záveroch ministerstva ako prvý cez víkend informoval Wall Street Journal, ktorý uviedol, že utajená správa je založená na nových zisteniach a je uvedená v aktualizovanej verzii dokumentu z roku 2021.Peking tiež pripomenul správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2021, podľa ktorej je teória o úniku z laboratória „extrémne nepravdepodobná“. „Isté strany by mali prestať omieľať naratív o 'úniku z laboratória', prestať očierňovať Čínu a prestať politizovať hľadanie pôvodu,“ skonštatovala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.Vyšetrovanie WHO pritom v čase jeho zverejnenia vyvolalo rozsiahlu kritiku a generálny riaditeľ organizácie medzičasom vyzval na ďalšie skúmanie s tým, že „zostávajú otvorené všetky hypotézy a vyžadujú si ďalšie skúmanie“.Hovorca americkej Národnej bezpečnostnej rady John Kirby v pondelok informoval, že prezident Joe Biden p odporuje „snahu naprieč celou vládou“ o odhalenie počiatkov covidu, no dodal, že Spojené štáty stále nedosiahli jasný konsenzus o tom, čo sa stalo. „Ešte tam jednoducho nie sme. Ak budeme mať niečo, čo bude pripravené na informovanie amerického ľudu a Kongresu, spravíme to,“ dodal.