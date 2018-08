Američania vyšetrujú Microsoft pre podozrenie z korupcie v Maďarsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Redmond 24. augusta (TASR) - Americký technologický gigant Microsoft začali v USA vyšetrovať pre podozrenie z korupcie v Maďarsku. Uviedol to tento týždeň denník The Wall Street Journal. Microsoft následne oznámil, že v súvislosti s týmto prípadom štyroch zamestnancov v maďarskej pobočke prepustil a so štyrmi obchodnými partnermi ukončil vzťahy.Podľa amerického denníka, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje oboznámené so situáciou, začali americké ministerstvo spravodlivosti a Komisia pre burzy a cenné papiere (SEC) preverovať predaj programov ako Word a Excel. Tie mal Microsoft predávať sprostredkovateľským firmám s vysokou zľavou, pričom firmy ich následne predávali maďarským vládnym úradom za takmer plnú cenu. Ministerstvo a SEC chcú zistiť, či rozdiel v cene nebol použitý na úplatky pre vládnych úradníkov.SEC sa k prípadu odmietla vyjadriť a americké ministerstvo spravodlivosti na otázky predbežne nereagovalo.Ako informovala agentúra AP, Microsoft v súvislosti so zverejnenými informáciami uviedol, že ihneď po zistení možných pochybení v roku 2014 začal konať. Okrem prepustenia zamestnancov a ukončenia vzťahov s obchodnými partnermi prijal v procese predaja opatrenia, aby v čo najväčšej miere znížil riziko opakovania takýchto situácií.