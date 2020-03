Američania začali s odsunom svojich vojakov z Afganistanu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty začali s odsunom svojich vojakov z Afganistanu. Je to súčasť dohody s militantným hnutím Taliban, ktorej cieľom je prinavrátiť krajine mier. USA súhlasili, že znížia počet svojich vojakov z približne 12-tisíc na 8 600 do 135 dní od podpísania dohody.Stiahnutie jednotiek bolo jednou z podmienok uzavretia historickej mierovej dohody, ktorú USA a Taliban podpísali 29. februára. Afganská vláda nie je jej súčasťou, s Talibanom by však mala viesť mierové rokovania.Afganský prezident Ašraf Ghaní spočiatku povedal, že neprepustí väzňov z hnutia, čo má byť podmienkou vedenia rozhovorov s militantnou skupinou. Podľa najnovších správ sa však prezident nakoniec rozhodol vydať dekrét, v ktorom tento týždeň schváli prepustenie najmenej tisícky členov Talibanu.Ghaní v pondelok zložil prezidentský sľub a odštartoval tak svoje druhé funkčné obdobie. Súčasne s ním tak však spravil aj jeho politický rival Abdulláh Abdulláh, čo by mohlo skomplikovať ďalší vývoj udalostí.