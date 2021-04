Američania zaočkovaní proti COVID-19 by mohli do krajín Európskej únie vycestovať už toto leto

Situácia sa snáď zlepšuje

Grékom stačí negatívny test

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Američania by zrejme mohli toto leto vycestovať do Európskej únie (EÚ), ak by boli plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa tak vyjadrila v rozhovore pre The New York Times s tým, že by to bolo možné, keďže obe strany schválili rovnaké vakcíny. Presný časový rámec však nepredstavila, informuje spravodajský portál BBC.Spojené štáty aj EÚ povolili používanie vakcín od spoločností Moderna, Johnson & Johnson a konzorcia Pfizer-BioNTech.Uvoľňovanie opatrení bude podľa von der Leyenovej závisieť od „epidemickej situácie“. Tá sa podľa jej slov v USA zlepšuje a „dúfajme, sa tiež zlepšuje aj v Európskej únii“.Európske štáty obmedzujú cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné, z USA už viac ako rok. EÚ v januári sprísnila odporúčania pre zahraničné návštevy, ale každý členský štát si určuje vlastné obmedzenia.Grécku napríklad stačí, ak sa cestujúci z USA preukážu negatívnym testom. EÚ tiež pripravuje digitálne zelené certifikáty, ktoré majú zjednodušiť cestovanie, vznikajú však otázky o ich zjednotenosti, keďže niektoré krajiny plánujú svoje vlastné certifikáty.USA tiež stále obmedzuje voľnočasové cestovanie do EÚ aj Spojeného kráľovstva, ktoré 17. mája predstaví svoj vlastný semafor cestovných obmedzení pre krajiny z celého sveta.Washington v súčasnosti odporúča Američanom, aby sa pre pandémiu vyhli cestovaniu do 80 percent krajín sveta.