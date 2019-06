Američanka Knoxová sa stále bojí krivých obvinení a mediálnych útokov

Amanda Knoxová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Modena 15. júna (TASR) - Američanka Amanda Knoxová hovorila v sobotu na panelovej diskusii v talianskej Modene o bolesti, ktorú jej v minulosti spôsobili médiá, a tiež o pretrvávajúcom strachu, že by sa znovu mohla stať terčom ich útokov či dokonca obvinení. Informovali o tom stanica BBC a agentúra AFP.Knoxová pricestovala už vo štvrtok na svoju vôbec prvú návštevu Talianska od roku 2011, keď ju tamojší odvolací súd uznal za nevinnú v prípade vraždy svojej spolubývajúcej, Britky Meredith Kercherovej.Momentálne 31-ročná Knoxová je aktivistkou a spisovateľkou a celosvetovo známou sa stala práve v súvislosti s vraždou Meredith Kercherovej, ktorá sa stala 1. novembra 2007 v meste Perugia.Knoxová bola v roku 2009 za túto vraždu odsúdená na 26 rokov odňatia slobody - za sexuálny útok na Kercherovú a jej vraždu. Jej spoluobžalovaný, a vtedajší priateľ, Raffaele Sollecito bol odsúdený na 25 rokov väzenia. V roku 2011 bola Knoxová oslobodená a o tri roky neskôr opäť odsúdená. Až v roku 2015 bola najvyšším odvolacím súdom definitívne zbavená obvinenia, spoločne so Sollecitom.Knoxová, ktorá strávila vo väzení celkovo štyri roky, sa v sobotu sa v severotalianskom meste Modena zúčastnila na panelovej diskusii s názvom "Proces vedený médiami" prebiehajúcej v rámci festivalu o trestnej spravodlivosti, ktorý tam prebieha od štvrtka do soboty." povedala Knoxová.uviedla ďalej.pokračovala v taliančine a s trasúcim sa hlasom.dodala.Knoxová po návrate do rodného Seattlu Knoxová dokončila štúdium a o svojej kauze vydala knihu. Neskôr pracovala v médiách a pred časom v jednom z rozhovorov uviedla, že sa chce venovať ľuďom, ktorí boli nespravodlivo obvinení.Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v januári nariadil Taliansku, aby Knoxovej zaplatilo finančné odškodnenie vo výške 18.000 eur za neposkytnutie primeranej právnej a prekladateľskej pomoci počas prvých výsluchov.Na Knoxovej prípad boli rôzne názory - okrem iného aj preto, že pri vyšetrovaní sa vyskytlo veľa chýb a nejasností. Veľa ľudí si stále myslí, že Knoxová je vrahyňa.Jediným, kto si kvôli vražde Kercherovej odpykáva 16-ročný trest väzenia, je Rudy Guede, imigrant z Pobrežia Slonoviny.Knoxová by počas svojej aktuálnej krátkej návštevy Talianska mala navštíviť aj Perugiu, kde k osudnej vražde jej niekdajšej spolubývajúcej došlo, informuje talianska agentúra ANSA.