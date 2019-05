Američanov na MS posilnil obranca Werenski

Na archívnej snímke vľavo Zach Werenski. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke vľavo Zach Werenski. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. mája (TASR) - Americkú hokejovú reprezentáciu posilnil na MS obranca Zach Werenski. V uplynulej sezóne odohral za Columbus Blue Jackets všetkých 82 zápasov základnej časti zámorskej NHL.Na konto si pripísal 11 gólov a 33 asistencií. V play off pridal ďalších šesť bodov (1+5). Na Slovensku zažije premiéru na MS. V minulosti reprezentoval USA na juniorských šampionátoch, z MS do 20 rokov má bronz. Informovala o tom oficiálna stránka turnaja.