Americká banka Citigroup zaznamenala v 2. kvartáli nárast zisku

New York 13. júla (TASR) - Americká banka Citigroup zaznamenala v 2. štvrťroku nárast čistého zisku, pod ktorý sa podpísali vyššie celkové tržby a nižšie daňové sadzby. Čistý zisk banky sa za tri mesiace do konca júna 2018 zvýšil na 4,49 miliardy USD (3,85 miliardy eur) z 3,87 miliardy USD pred rokom.Po prepočítaní na akciu vzrástol zisk banky na 1,63 USD z 1,28 USD v rovnakom období minulého roka. Prekonal tak odhady analytikov, ktorých oslovila spoločnosť Zacks Investment Research. Tí predpovedali Citigroup v 2. kvartáli zisk 1,54 USD na akciu.Celkové tržby banky v sledovanom období vzrástli o 2 % na 18,47 miliardy USD z 18,16 miliardy USD vlani. Analytici však očakávali vyššie tržby, a to 18,51 miliardy USD. Dôvodom slabšieho výsledku bol pokles tržieb investičnej divízie o 7 %.(1 EUR = 1,1658 USD)