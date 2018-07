Americká banka JPMorgan Chase zvýšila zisk v 2. kvartáli o vyše 18 %

Na archívnej snímke z 10. mája 2012 je budova americkej banky JP Morgan v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. júla (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase oznámila za 2. kvartál rast zisku o vyše 18 %. Výsledky podporilo viacero faktorov, najmä daňová reforma a vyššie príjmy z úrokov.Najväčšia americká banka z pohľadu aktív uviedla, že za tri mesiace do konca júna dosiahla čistý zisk 8,32 miliardy USD (7,14 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 18,3 %.Upravený zisk na akciu dosiahol 2,29 USD oproti 1,82 USD v 2. štvrťroku minulého roka. JPMorgan Chase tak prekonala odhady analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali so zvýšením zisku na 2,22 USD/akcia.Tržby za 2. kvartál dosiahli 28,39 miliardy USD. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka sa tak zvýšili o 6,5 %.Trhy teraz očakávajú informácie o výsledkoch aj od ďalších dvoch amerických veľkobánk. V piatok by ešte mali oznámiť svoje výsledky za 2. štvrťrok Citigroup a Wells Fargo.(1 EUR = 1,1658 USD)