Americká ekonomika pokračuje v raste, uviedla centrálna banka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. júla (TASR) - Americká ekonomika pokračuje v raste. Uviedla to v stredu (18.7.) centrálna banka Fed vo svojej Béžovej knihe (Beige Book).Dva týždne pred nasledujúcim zasadnutím menového výboru Fed skonštatoval, že ekonomická aktivita sa naďalej zvyšuje v celých Spojených štátoch.Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky, ktorú Fed vydáva osemkrát do roka. Centrálna banka pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk. Údaje obsiahnuté v správe využije Fed pri rozhodovaní o úrokoch na svojom najbližšom zasadnutí 31. júla a 1. augusta.Podľa najnovšej správy 10 z 12 okresov Fedu zaznamenalo mierny rast, zatiaľ čo Dallas nahlásil výrazné zvýšenie aktivity v ekonomike, vďaka energetickému sektoru, a St. Louis označil rast za skromný.Fed tiež uviedol, že výrobcovia v celej krajine vyjadrili znepokojenie nad clami, pričom mnohé okresy zaznamenali nárast cien a problémy s plynulosťou dodávok, čo pripísali novej obchodnej politike USA.Celkovo sa ceny zvýšili mierne až stredne, pričom niekoľko okresov zaznamenalo výraznejšie zrýchlenie inflácie.Zamestnanosť v USA podľa Béžovej knihy ďalej rástla miernym až stredným tempom vo väčšine okresov. Všetky okresy uviedli, že trh práce je napätý a majú problém nájsť nových ľudí, čo brzdí ich rast.Centrálna banka sa najbližšie zíde 31. júla a 1. augusta, a podľa niektorých analytikov úrokové sadzby ešte nezmení. Fed zvýšil sadzby dvakrát tento rok na aktuálnych 1,75 až 2 % a odhaduje sa, že ich ešte dvakrát zvýši pred koncom roka. Niektorí analytici predpovedajú, že to urobí v septembri a decembri.