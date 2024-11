Americká herečka so slovenskými koreňmi Alexandra Daddario sa stala matkou

Daddario, ktorá môže byť slovenským divákom známa napríklad zo seriálu Biely lotos (2021-), z filmovej série o Percym Jacksonovi (2010, 2013) či snímok Pobrežná hliadka (2017) a Vieš udržať tajomstvo? (2019), má dieťatko spolu s manželom, producentom Andrewom Formom.



Dvojica sa zosobášila v júni 2022. Zatiaľ čo pre ňu je to jej prvé dieťa, pre neho už je to tretie.





2.11.2024 (SITA.sk) - Americká herečka Alexandra Daddario sa na Halloween pochválila radostnou správou. Tridsaťosemročná Newyorčanka so slovenskými koreňmi sa stala matkou, informuje portál Us Weekly.Na sociálnej sieti Instagram herečka zverejnila halloweensky ladenú fotografiu novorodenca, s ktorým boli v postieľke aj sladkosti. „Pomyslela som si, že je to divná miska so sladkosťami,“ napísala Daddario s humorom k snímke.Pohlavie ani meno bábätka nezverejnila.