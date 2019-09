Americká režisérka S. Borgman uvedie na Jednom svete film o pedofílii

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Jubilejný 20. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet má byť v znamení skutočných "influencerov" súčasnej spoločnosti. Organizátori zvolili tému Stratení v súčasnosti.uviedla v utorok na tlačovej konferencii umelecká riaditeľka festivalu Diana Fabianová.Hlavnú tému, ktorej sa festival bude venovať prostredníctvom filmov a diskusií, dopĺňajú štyri podtémy - spoločenská a politická situácia, klimatické zmeny, technológie (morálno-technické dilemy) a medziľudské vzťahy.priblížila Fabianová Jeden svet s tým, že festival premietne 40 filmov, ponúkne 14 diskusií a privíta 16 hostí. Medzi nimi sú filmári, spisovatelia, aktivisti, environmentalisti, filozof aj vedec.Z amerického Oregonu zavíta do Bratislavy cestovateľka a dokumentaristka Skye Borgmanová, ktorej sa pred kameru podarilo dostať rockové hviezdy, premiérov, drogovo závislých, budhistických mníchov, víťazov Oscara, ale aj anarchistických pracovníkov továrne na čokoládu.podčiarkla Fabianová.V slovenskej premiére uvedie festival novinku Zuzany Piussi Ukradnutý štát, ktorý je tiež otváracím filmom.povedala k dlho očakávanému titulu Eva Križková, koordinátorka festivalu.Premietať sa budú aj filmy Stratený domov Juraja Mravca, Hluché dni Pavla Pekarčíka, Skutok sa stal Barbory Berezňákovej či snímku Petra Kerekesa BATAstories. Z Česka prídu súťažiť o cenu Slovensko a Česko za ľudské práva špičky súčasnej dokumentaristiky Theodora Remundová a Martin Mareček. Z Viedne pricestuje režisér, performer a vedec Johannes Grenzfurthner, ktorý divákov po projekcii filmu Vitaj, umelá inteligencia! uvedie do tajov a budúcnosti sexuálneho života s robotmi.Zo zahraničných filmov sa diváci môžu tešiť aj na snímky Vitajte v Sodome, ktorý sa odohráva na jednom z najjedovatejších miest na svete - najväčšej skládke elektronického odpadu, titul Sleduj ma o falošných influenceroch, či dokument 34. dodatok: Právo na manželstvo o ľuďoch, ktorí bojovali za manželskú rovnosť v Írsku s cieľom sprístupniť inštitút manželstva párom rovnakého pohlavia.Na Jednom svete si na svoje prídu nielen fanúšikovia dokumentov, ale aj milovníci kníh. Festival predstaví poľského novinára Kamila Baluka a švajčiarskeho autora Sachu Batthyanyho. Obaja prídu do Bratislavy uviesť svoje nové knihy.Festival sa uskutoční 9. až 13. októbra v Bratislave. Následne bude pokračovať do ďalších miest po celom Slovensku.