Americká vláda čelí žalobám od ochranárov pre výstavbu múru na hranici s Mexikom

15.5.2020 - Tri organizácie na ochranu zvierat žalujú americkú vládu za výstavbu múru na hranici s Mexikom. Hraničná bariéra má vzniknúť sčasti aj na chránených územiach a predstavuje preto hrozbu pre ohrozené živočíšne druhy, ako sú jaguáre či vlky, aj pre ich biotopy, argumentujú organizácie Defenders of Wildlife, Center for Biological Diversity a Animal Legal Defense Fund. Žalobu podali v utorok na federálnom súde vo Washingtone.Najnovší stavebný návrh by zablokoval koridory, ktoré využívajú zvieratá pri prechode hraníc. Bráni navyše snahám, aby sa ohrozené druhy, ako sú mexický vlk dravý a jaguár, v krajine opäť natrvalo usídlili, vysvetlil Jason Rylander z Defenders of Wildlife.Výstavba hraničného múru na 3 200 kilometrov dlhej hranici s Mexikom je megalomanský projekt prezidenta Donalda Trumpa. Jeho cieľom má byť obmedzenie ilegálnej imigrácie, čo označuje za jeden z hlavných cieľov svojej politiky. Stavba však vyvoláva veľké kontroverzie. Nemalé problémy boli aj pri zabezpečovaní finančných prostriedkov, ktoré Kongres odmietol schváliť, v dôsledku čoho Trump vyhlásil v krajine stav núdze.