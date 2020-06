Americká vláda je proti vytiahnutiu telegrafu z Titanicu, porušila by sa tým dohoda s Britmi

Museli by vyrezať dieru

Sudkyňa povolila vytiahnutie telegrafu

9.6.2020 - Americká vláda chce zabrániť firme RMS Titanic, Inc. vytiahnuť z vraku legendárnej lode telegraf, prostredníctvom ktorého si Titanic snažil privolať pomoc.Tento čin by podľa nich porušil federálny zákon a dohodu s Veľkou Britániou. Americkí právnici podali legálnu sťažnosť na federálnom súde v Norfolku vo Virgínii. Expedícia by sa mala konať koncom augusta.Firma chce vyniesť na pevninu Marconiho bezdrôtový telegraf, ktorý sa nachádza na palube v blízkosti veľkého schodiska, pričom je možné, že počas akcie by museli vyrezať dieru do vraku.Právnici tvrdia, že to nemôžu spraviť. Podľa nich firma musí podľa zákona získať povolenie ministra obchodu. Upozornili, že dohoda s Britániou zamedzuje vstup do trupu lode s cieľom "zabrániť zničeniu artefaktov alebo akýchkoľvek ostatkov ľudí".Medzinárodná dohoda vyzýva na uznanie Titanicu ako "pamätníka mužov, žien a detí, ktorí tam zahynuli, a ich ostatky je potrebné náležite rešpektovať".Verejný záujem v prípade zastupuje americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA), ktorý predložil svoje argumenty tej istej sudkyni, ktorá minulý mesiac povolila vytiahnutie telegrafu.Rebecca Beach Smith súhlasila, že prístroj je dôležitý z historického hľadiska a čoskoro môže zmiznúť v dôsledku rýchlo sa rozpadajúceho vraku. Firma plánuje vystaviť telegraf a vyrozprávať hrdinské príbehy telegrafistov.