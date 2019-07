Americká vláda obnovuje popravy na federálnej úrovni

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. júla (TASR) - Americká federálna vláda po takmer dvoch desaťročiach obnoví popravy väzňov čakajúcich na výkon hrdelného trestu. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov, ktoré citovali tlačová agentúra AP a stanica BBC. Šéf daného rezortu William Barr nariadil Federálnemu väzenskému úradu (BOP), aby rozplánoval popravy piatich osôb odsúdených rôzne zločiny.Barr spresnil, že pätica trestancov bola odsúdená za vraždy, mučenie a znásilnenia detí a starších osôb. Popravy sú stanovené na december 2019 a január 2020. Ďalšie popravy sa uskutočnila v neskorších termínoch.uviedol Barr vo vyhlásení.Na federálnom zozname čakateľov na popravu je 62 mien, avšak posledná federálna poprava sa uskutočnila v roku 2003. Trest smrti na štátnej a federálnej úrovni bol postavený mimo zákona rozhodnutím najvyššieho súdu v roku 1972, ale opätovne ho zaviedli v roku 1988.Podľa údajov neziskovej organizácie Death Penalty Information Center (DPIC) so sídlom vo Washingtone bolo v rokoch 1988 - 2018 odsúdených na trest smrti 78 ľudí, ale popravené boli iba tri osoby. Momentálne čaká v Spojených štátoch na federálnej úrovni na popravu 62 väzňov, na štátnej úrovni je ich 2673.Päť plánovaných popráv sa uskutoční vo federálnom väzenskom zariadení Terre Haute v štáte Indiana. Barr nariadil BOP, aby prijal dodatok, ktorý mu umožňuje použiť na usmrtenie odsúdenej pätice zločincov samostatnú látku Pentobarbital namiesto troch rozličných dávok, ktoré boli predtým používané vo federálnych väzniciach. Pentobarbital je účinný barbiturát, ktorý spomaľuje životné funkcie organizmu vrátane nervového systému až do bodu smrti.