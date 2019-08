Americká vláda predĺžila obchodovanie s Huawei o 90 dní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. augusta (TASR) - Spojené štáty predĺžili obchody s čínskou firmou Huawei o 90 dní. V pondelok to uviedol minister obchodu Wilbur Ross v rozhovore pre spravodajskú televíziu Fox Business. Informoval o tom portál FAZ.net.Z rozhodnutia budú mať úžitok najmä veľké spoločnosti ako Google a podobné firmy. Dodávky čínskej techniky budú pokračovať pre predajcov smartfónov a firmy, ktoré prevádzkujú mobilné siete vybavené technikou Huawei.Predĺženie obchodovania s Huawei dáva firmám čas, aby hľadali náhrady za čínske dodávky.Ross povedal, že sa na zoznam dostalo ďalších 46 firiem koncernu Huawei, s ktorými môžu americké firmy obchodovať len s povolením úradov. Minister zdôraznil, že povolenie bude platiť len do 19. novembra tohto roka.V USA sa koncern Huawei dostal v máji na čiernu listinu. Jeho obchody s americkými subjektmi podliehajú prísnej vládnej kontrole. Kto chce čínskej firme predať americkú techniku, môže tak urobiť len s povolením americkej vlády. Obchod môže byť zakázaný, ak by boli poškodené americké bezpečnostné záujmy. Americké úrady podozrievajú Huawei, že robí špionáž v prospech čínskej vlády. Dôkazy o tom však nikto nezverejnil. Koncern všetky obvinenia odmieta.