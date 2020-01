Americká vláda zakáže väčšinu elektronických cigariet s príchuťou

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. decembra (TASR) - Vláda Spojených štátov vo štvrtok oznámila, že čoskoro zakáže väčšinu elektronických cigariet s príchuťou. Ide o snahu USA zabrániť stúpajúcemu počtu mladých ľudí, ktorí fajčia e-cigarety, informovala agentúra AFP.Pôjde pritom len o čiastočný, a nie úplný zákaz elektronických cigariet, ktorý v septembri 2019 prisľúbil prezident USA Donald Trump.Elektronické cigarety s náplňou s príchuťou inou než tabak alebo mentol, by sa tak stali nelegálnymi v prípade, že by od vlády nezískali príslušné povolenie, uviedol Úrad na kontrolu potravín a liečiv (FDA).Spoločnosti, ktoré budú vyrábať alebo predávať náplne do elektronických cigariet s príchuťou aj po uplynutí 30-dňovej lehoty, budú potrestané, vyhlásil FDA.V Spojených štátoch zomrelo už na pľúcne ochorenie pravdepodobne zapríčinené tzv. vapovaním šesť ľudí. Ministerstvo zdravotníctva preveruje stovky prípadov dýchacích ťažkostí, ktoré sa vyvinuli u ľudí fajčiacich elektronické cigarety a iné druhy vaporizérov. Konkrétne zariadenie alebo látka, ktorá ich zapríčiňuje, však doposiaľ zistená nebola.