Americké a iracké sily zabili koncom októbra desiatky bojovníkov

Iracké vládne sily počas dobýjania Mósulu, ktorý je baštou džihádistickej organizácie Islamský štát v Iraku, 18. októbra 2016. - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 11. novembra (TASR) - Americké a iracké sily zabili koncom októbra na severe Iraku vyše 50 militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) vrátane viacerých jej veliteľov. Tlačová agentúra AP to uviedla v nedeľu s odvolaním sa na vyhlásenie armády Spojených štátov.Príslušné americké veliteľstvo uviedlo, že pri operácii z 30. októbra v irackej provincii Saláhaddín boli usmrtení piati lídri IS a ďalších viac ako 30 militantov. Približne 20 bojovníkov IS prišlo o život nasledujúci deň pri vojenskej operácii v pohorí Machmúr.Lídri usmrtení pri prvom z uvedených zásahov boli zodpovední za koordináciu útokov v severnom a západnom Iraku, dodalo americké veliteľstvo.Irak vlani v decembri vyhlásil víťazstvo nad IS, táto organizácia však odvtedy pokračuje v ojedinelých útokoch na irackom území, predovšetkým na severe krajiny. Extrémisti z IS tiež stále ovládajú malé, odľahlé oblasti na východe Sýrie, ležiace pozdĺž hranice s Irakom.