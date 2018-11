Americké a kanadské úrady varovali pred konzumáciou rímskeho šalátu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Ottawa 21. novembra (TASR) - Zdravotnícki predstavitelia v USA a v Kanade v utorok varovali obyvateľstvo pred konzumáciou rímskeho šalátu v súvislosti so šírením baktérie E. coli. Informovala o tom agentúra AP.Úrady oboch susedných krajín spolupracujú v snahách o potlačenie epidémie spôsobenej baktériou Escherichia coli, počas ktorej sa nakazilo už 32 ľudí v 11 amerických štátoch a ďalších 18 v kanadských provinciách Ontário a Québec.Scott Gottlieb z Amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) povedal, že jeho inštitúcia ešte nemá dostatok informácií na to, aby sa pristúpilo k stiahnutiu uvedeného druhu šalátu z predaja.Obchody s potravinami a reštaurácie by však podľa FDA mohli preventívne prestať ponúkať rímsky šalát, pokým sa nepodarí identifikovať zdroj nákazy.Otrava baktériou E. coli z rímskeho šalátu vypestovaného v americkom štáte Arizona si v júni tohto roka vyžiadala päť obetí na životoch a takmer 200 nakazených. Šalát dodávaný na trh v tomto období roka pochádza prevažne z Kalifornie.Väčšina kmeňov baktérie E. coli je neškodná. Niektoré z nich však produkujú toxíny, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenie.