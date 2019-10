Americké a turecké sily vykonali hliadku na severovýchode Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 4. októbra (TASR) - Koaličné sily pod vedením USA a Turecka vykonali v piatok tretiu spoločnú hliadku na severovýchode Sýrie, kde by mala vzniknúť takzvaná bezpečnostná zóna. Informovala o tom agentúra AP.Vykonaniu spoločnej hliadky predchádzal vo štvrtok večer telefonát medzi tureckým ministrom obrany Hulusim Akarom a šéfom Pentagónu Markom Esperom. Akar v ňom zdôraznil, že Ankara už neakceptuje ďalší odklad vzniku bezpečnej zóny a v prípade potreby je v tomto smere pripravená podniknúť jednostranné kroky.Hliadka sa uskutočnila v oblasti východne od severosýrskeho mesta Tal Abjad, ktoré sa nachádza priamo na hraniciach s Tureckom. Turecko však zároveň pohrozilo, že v prípade ďalších "odkladov" a "narušení" spoločné hliadky na severovýchode Sýrie ukončí.Od Spojených štátov okrem toho žiada, aby prestali podporovať jednotky sýrskych Kurdov, ktorých Ankara považuje za teroristov.Turecko a Spojené štáty, ktorí sú spojencami v NATO, sa v auguste dohodli na zriadení nárazníkovej zóny na severe Sýrie, aby zaistili, že sýrski kurdskí militanti nebudú operovať v blízkosti hranice s Tureckom. Ankara by chcela do tejto zóny taktiež presídliť zhruba dva milióny sýrskych utečencov, ktorí sa nachádzajú na tureckom území.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opakovane pohrozil, že uskutoční v Sýrii jednostrannú operáciu proti kurdským Oddielom ľudovej obrany (YPG), podporovaným Spojenými štátmi, ak sa bude vznik nárazníkovej zóny odkladať.Kurdské milície YPG ovládajú na severe Sýrie územie východne od rieky Eufrat. Pre Washington sú rozhodujúcim partnerom v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), podľa Ankary sú však len odnožou kurdských separatistov pôsobiacich na území Turecka.V rámci príprav na vznik dohodnutej nárazníkovej zóny sa už bojovníci kurdských milícií stiahli zo stanovíšť pri hraniciach s Tureckom.