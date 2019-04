Americké aerolínie Delta Air Lines dosiahli rekordné tržby

Lietadlo spoločnosti Delta Airlines. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. apríla (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines zaznamenala za 1. kvartál rekordné tržby a rast zisku takmer o tretinu. V obidvoch prípadoch zároveň prekonala očakávania trhov.Aerolínie oznámili, že za 1. štvrťrok dosiahli zisk 730 miliónov USD (647,34 milióna eur), čo predstavuje rast o 31 %. V rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť zisk 557 miliónov USD.Upravený zisk, teda bez započítania jednorazových položiek, dosiahol 639 miliónov USD (0,96 USD/akcia). Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 0,89 USD.Tržby firmy dosiahli rekordných 10,47 miliardy USD. V porovnaní s 1. kvartálom minulého roka to znamená rast o 5,1 %.uviedol šéf Delta Air Lines Glen Hauenstein. Spoločnosť, ktorej sa na rozdiel od konkurencie podarilo uniknúť dôsledkom uzemnenia boeingov 737 MAX po dvoch tragických nehodách, očakáva ešte lepší 2. kvartál. Okrem toho predpokladá rast celoročných tržieb na úrovni 5 % až 7 %. To predstavuje zlepšenie prognózy oproti pôvodným odhadom.(1 EUR = 1,1277 USD)