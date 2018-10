Americké akciové indexy uzavreli prvý októbrový týždeň poklesom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. októbra (TASR) – V piatok (5. 10.) sa Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy, dostal pod silný tlak. Na krátky čas klesol až k hranici 26.300 bodov. Investori však potom videli svoju príležitosť a akcie začali znovu stúpať. Index napriek obnovenému optimizmu skončil piatkové obchodovanie voči štvrtkovému so stratou 0,68 na hodnote 26.447,50 bodu. V porovnaní s piatkom (28. 9.) oslabil len o 11 bodov. V pondelok (1. 10.) sa priblížil k rekordnej hranici 27.000, keď pod ňou zostal len o 49 bodov.Širšie trhovo koncipovaný index S&P 500 klesol o 0,55 % na 2885,57 bodu. Index Nasdaq 100 oslabil o 1,21 % na 7399,01 bodu.Miera nezamestnanosti v najsilnejšej svetovej ekonomika klesla v septembri na 3,7 %. Naposledy bola nižšia takmer pred 50 rokmi.Minulý mesiac sa v USA vytvorilo pomerne málo nových pracovných miest. Bernd Weidensteiner z nemeckej Commerzbank dal výsledok do súvislosti s hurikánom, ktorý zasiahol juhovýchod USA.uviedol expert.Z priemyselných firiem zaujal investorov vývoj v tradičnom americkom koncerne General Electric. V piatok vzrástli jeho akcie o viac ako 4 %. V tomto trende by mali pokračovať.Na strane porazených sa v piatok ocitol maloobchodný reťazec Costco. Jeho akcie klesli o 5,6 %.