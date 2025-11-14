Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Meniny má Irma
 24hod.sk    Ekonomika

14. novembra 2025

Americké akciové trhy klesli


Globálne akciové trhy vo štvrtok prudko klesli. Rozplynuli sa tak nádeje, že ukončenie rekordne dlhého shutdownu v USA oživí obchodovanie na burzách. Zvyšujú sa totiž obavy, že tohtoročný rast trhu poháňaný ...



gettyimages 1225526698 676x356 14.11.2025 (SITA.sk) - Globálne akciové trhy vo štvrtok prudko klesli. Rozplynuli sa tak nádeje, že ukončenie rekordne dlhého shutdownu v USA oživí obchodovanie na burzách. Zvyšujú sa totiž obavy, že tohtoročný rast trhu poháňaný záujmom o umelú inteligenciu mohol vyhnať ceny akcií príliš vysoko a vytvoriť v technologickom sektore bublinu, ktorá môže kedykoľvek prasknúť.


Priemyselný Dow Jones si odpísal 1,7 percenta a uzavrel na úrovni 47 457,22 bodu. Index S&P 500 si pohoršil o 1,7 percenta na 6 737,49 bodu a technologický Nasdaq klesol o 2,3 percenta na 22,870,36 bodu.

Ázijské akcie v piatok kopírovali štvrtkový vývoj na Wall Street a zamierili nadol. Hlavný japonský index Nikkei 225 klesol o 1,8 percenta na 50 376,53 bodu, hongkonský Hang Seng sa oslabil o 1,9 percenta na 26 572,46 bodu a index čínskej burzy Shanghai Composite stratil 1 percento a uzavrel na hodnote 3 990,49 bodu.


Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy klesli © SITA Všetky práva vyhradené.

