Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
|
14. novembra 2025
Americké akciové trhy klesli
Globálne akciové trhy vo štvrtok prudko klesli. Rozplynuli sa tak nádeje, že ukončenie rekordne dlhého shutdownu v USA oživí obchodovanie na burzách. Zvyšujú sa totiž obavy, že tohtoročný rast trhu poháňaný ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Globálne akciové trhy vo štvrtok prudko klesli. Rozplynuli sa tak nádeje, že ukončenie rekordne dlhého shutdownu v USA oživí obchodovanie na burzách. Zvyšujú sa totiž obavy, že tohtoročný rast trhu poháňaný záujmom o umelú inteligenciu mohol vyhnať ceny akcií príliš vysoko a vytvoriť v technologickom sektore bublinu, ktorá môže kedykoľvek prasknúť.
Priemyselný Dow Jones si odpísal 1,7 percenta a uzavrel na úrovni 47 457,22 bodu. Index S&P 500 si pohoršil o 1,7 percenta na 6 737,49 bodu a technologický Nasdaq klesol o 2,3 percenta na 22,870,36 bodu.
Ázijské akcie v piatok kopírovali štvrtkový vývoj na Wall Street a zamierili nadol. Hlavný japonský index Nikkei 225 klesol o 1,8 percenta na 50 376,53 bodu, hongkonský Hang Seng sa oslabil o 1,9 percenta na 26 572,46 bodu a index čínskej burzy Shanghai Composite stratil 1 percento a uzavrel na hodnote 3 990,49 bodu.
