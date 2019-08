Americké firmy CBS a Viacom sa zlúčia, vytvoria veľký mediálny koncern

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. augusta (TASR) - Americké firmy CBS a Viacom sa zlúčia do veľkého mediálneho koncernu, ktorý bude produkovať filmy a seriály a prevádzkovať káblovú televíziu. Fúzia sa zrealizuje prostredníctvom výmeny akcií, uviedli firmy.Vzniknúť by mal jeden z lídrov v zábavnom priemysle s ročnými tržbami vyše 28 miliárd USD (24,95 miliardy eur). Viacom vlastní napríklad filmové štúdio Paramount Pictures, televízie MTV, Nickelodeon, BET a Comedy Central. K CBC zasa patria viaceré televízie, vydavateľstvo Simon & Schuster, rovnako ako úspešná platená televízia Showtime.Koncern bude, uviedol šéf Viacomu Bob Bakish, ktorý bude stať na čele novej spoločnosti.Fúzia je v istom zmysle návratom späť, keďže firmy boli do rozdelenia v roku 2006 jedným koncernom.